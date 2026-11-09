Trả hàng trực tuyến: Nắm rõ quy trình để an tâm chờ hoàn tiền

ANTD.VN - Sự bùng nổ của thương mại điện tử đi kèm với chính sách trả hàng tận nơi đã mang lại nhiều thuận tiện cho người tiêu dùng. Song, việc nắm vững quy trình xử lý, thời gian và quy định kiểm hàng thực tế sẽ giúp người mua chủ động hơn, tránh tâm lý bất an trong quá trình chờ hoàn tiền.

Theo số liệu Metric mới công bố, doanh số trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 441,97 nghìn tỉ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ. Hơn 3,2 tỉ sản phẩm được bán ra, tăng 12,46%.

Chính sách đổi trả linh hoạt được xem là yếu tố then chốt giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm.

Mua sắm qua mạng dần trở thành lựa chọn quen thuộc

"Mua online tiện nhưng không được xem hay thử trực tiếp nên đôi khi nhận hàng mới biết không phù hợp. Tuy nhiên, trả hàng trên sàn không mất phí, còn có shipper đến tận nơi lấy nên tôi cũng yên tâm hơn", chị Minh Anh (phường Vĩnh Hội, TP.HCM), chia sẻ.

Dù vậy, sau khi gửi yêu cầu trên hệ thống, không ít người dùng vẫn băn khoăn, chưa rõ đơn vị nào tiếp nhận, bưu tá khi nào tới lấy và liệu có bị quá hạn hoàn trả dẫn đến mất quyền lợi hoàn tiền hay không.

Trên các nhóm cộng đồng, chủ đề theo dõi đơn hoàn luôn nhận được sự thảo luận sôi nổi. Phần lớn sự lo lắng đều xuất phát từ việc người mua chưa nắm rõ cách thức vận hành của sàn và đơn vị chuyển phát.

Hiện nay, các nền tảng bán hàng trực tuyến đều cung cấp dịch vụ thu hồi hàng tại địa chỉ của người mua. Đối với các đơn hàng trên TikTok Shop, ngay khi yêu cầu trả hàng được phê duyệt, hệ thống sẽ tự động khởi tạo một mã vận đơn mới cho chiều ngược lại và phân công đơn vị chuyển phát phụ trách.

Chẳng hạn, với các đơn do J&T Express tiếp nhận, mốc thời gian xử lý được quy định rõ ràng dựa trên thời điểm phát sinh mã thu hồi: đơn ghi nhận trên hệ thống trước 16h sẽ được bưu tá đến lấy ngay trong ngày; đơn phát sinh sau 16h sẽ được thu gom vào ngày kế tiếp.

Người dùng cần lưu ý mốc giờ này tính từ lúc sàn phê duyệt và tạo mã mới, thay vì thời điểm người mua bấm nút gửi yêu cầu.

Khi có mã vận đơn mới, khách hàng có thể tra cứu trên website J&T Express để theo dõi tiến độ lấy và hành trình vận chuyển hàng hoàn. Việc sử dụng đúng mã của chiều trả hàng giúp người mua tránh nhầm lẫn với thông tin giao hàng ban đầu.

Nhiều phản hồi thực tế từ người dùng cho thấy việc bưu tá đến đúng hẹn và xử lý đơn hoàn nhanh chóng là cơ sở quan trọng giúp người mua an tâm bàn giao sản phẩm.

Nhiều người dùng trên Facebook để lại bình luận chia sẻ kinh nghiệm sau khi chọn hoàn hàng

Bên cạnh yếu tố thời gian, quy cách kiểm tra hàng hóa lúc bàn giao (đồng kiểm) đóng vai trò căn bản để tránh các tranh chấp phát sinh sau này.

Việc ghi nhận chính xác hiện trạng sản phẩm trước khi rời tay người mua sẽ là căn cứ minh bạch bảo vệ quyền lợi cho cả khách hàng lẫn nhà bán.

Đơn cử tại J&T Express, quy trình đồng kiểm được áp dụng bắt buộc cho toàn bộ đơn thu hồi thuộc nền tảng Tiki và Lazada. Với TikTok Shop, bước kiểm tra tại chỗ áp dụng cho các đơn thu hồi có số tiền thu hộ hoặc giá trị từ 3 triệu đồng trở lên.

Dịch vụ thu hồi hàng tận nơi chỉ phát huy tối đa sự tiện lợi khi có sự hợp tác thông tin hai chiều. Sự minh bạch từ đơn vị vận chuyển kết hợp với sự chủ động của người tiêu dùng sẽ giúp quy trình trả hàng diễn ra nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả.