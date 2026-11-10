Sắp diễn ra lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026

ANTD.VN - Chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2026 đã hoàn tất công tác đánh giá, chấm điểm theo đúng quy chế Chương trình, lựa chọn ra 150 sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhất đạt điểm số cao nhất để tôn vinh năm 2026.

Ban tổ chức làm việc công tâm, khách quan, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ uy tín, xứng đáng được tôn vinh

Năm 2026, ban tổ chức đã phát hành 600 hồ sơ bản cứng và gần 1.000 hồ sơ online qua đường link trên website: binhchonhangviet.com.vn mời doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình chọn.

Kết quả tính đến 04/11/2026, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 200 doanh nghiệp đăng ký tham gia, trong đó có 133 doanh nghiệp với 258 sản phẩm, dịch vụ thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện về thông tin doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ theo quy chế, tăng gần 5% so với năm 2025.

Hoạt động bình chọn chính thức được mở từ ngày 20/10 – 17h00 ngày 4/11/2026 qua 02 hình thức: trực tuyến qua cổng bình chọn: binhchonhangviet.com.vn và trực tiếp tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người tiêu dùng.

Sau khi kết thúc thời gian bình chọn, chương trình ghi nhận 325.961 lượt bình chọn online cho các sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình, tăng 6,1% so với năm 2025 và 245.368 lượt bình chọn offline qua 5.000 phiếu phát hành tăng 1,75% so với năm 2025. Tổng số lượt bình chọn qua 02 hình thức ghi nhận: 571.329 lượt tăng 4,19% so với năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Cúc –Chủ tịch Hội tư vấn thuế - Trọng tài viên, trọng tài quốc tế VIAC - trưởng Ban Giám khảo cho biết: “Các doanh nghiệp đã có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về các sản phẩm, dịch vụ tham gia, bảo đảm đầy đủ tiêu chí, chất lượng và sự cải tiến hình thức, mẫu mã để có thể đạt được thứ hạng cao thông qua bình chọn của người tiêu dùng và đánh giá của ban giám khảo.

Đây là một tín hiệu cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang ngày càng quan tâm đến việc quảng bá thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa, đưa sản phẩm Việt có chất lượng đến tay người tiêu dùng”.

Ông Nguyễn Thế Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng cho hay: “Quy trình kiểm phiếu năm nay được ứng dụng công nghệ lọc dữ liệu hiện đại, đảm bảo tính công bằng, chính xác. Mỗi sản phẩm được vinh danh không chỉ thể hiện qua các con số bình chọn ấn tượng của người tiêu dùng mà còn trải qua sự thẩm định gắt gao của các chuyên gia về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và đóng góp cho cộng đồng.”

Sự kiện Lễ Tôn Vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026 hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đêm tôn vinh sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 15/11/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, số 91 Đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên kênh H1 – Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.