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Khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026

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V.H

ANTD.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT, phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026.

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Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026

Theo đó, khung giá phát điện được xác định theo khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; phân biệt giữa nhà máy điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi và việc có hoặc không kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Cụ thể, đối với điện mặt trời mặt đất, mức giá tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh, miền Trung là 1.293,17 đồng/kWh và miền Nam là 1.104,32 đồng/kWh.

Đối với điện mặt trời nổi, mức giá tại miền Bắc là 1.939,74 đồng/kWh, miền Trung là 1.560,63 đồng/kWh và miền Nam là 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với loại hình nhà máy điện mặt trời sử dụng kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng mặt đất, mức giá tại miền Bắc là 1.813,48 đồng/kWh, miền Trung là 1.469,90 đồng/kWh và miền Nam là 1.254,97 đồng/kWh.

Đối với điện mặt trời nổi, mức giá tại miền Bắc là 2.120,31 đồng/kWh, miền Trung là 1.703,21 đồng/kWh và miền Nam là 1.461,39 đồng/kWh.

Với nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, công suất hệ thống pin lưu trữ tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời, với thời gian lưu trữ hoặc xả điện là 2 giờ. Hệ thống lưu trữ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

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