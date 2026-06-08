Iran tấn công tên lửa đáp trả Israel, nguy cơ cuộc chiến tranh mới

ANTD.VN - Đây là đợt tấn công đầu tiên của Tehran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn với Israel đạt được hồi tháng 4-2026.

Iran phóng tên lửa vào Israel

Tối 7-6 (giờ địa phương) Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào Israel và cảnh báo nước này không được trả đũa, đây là những cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4-2026.

Các tên lửa đã kích hoạt còi báo động khắp miền bắc Israel. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại. Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir cho biết quân đội sẽ tấn công kẻ thù với quyết tâm ngay khi nhận được lệnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ramat David của Israel bằng tên lửa đạn đạo để đáp trả "các tội ác lan rộng" của nước này ở Lebanon.

Theo Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, Tư lệnh tối cao của Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi cho biết, nếu Israel mở rộng các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon và quận Dahieh phía nam Beirut, hoặc đáp trả các hành động của Iran, họ sẽ phải đối mặt với những "đòn giáng mạnh mẽ và đáng tiếc hơn".

Trong một tuyên bố được đưa ra vào rạng sáng 8-6, Bộ Ngoại giao Iran cho biết lực lượng vũ trang Iran đã tấn công một số mục tiêu bên trong Israel đêm trước đó trong khuôn khổ quyền tự vệ chính đáng của nước này, sau những hành động gây hấn lặp đi lặp lại của Israel nhằm vào Lebanon và Iran và thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4.

Người phát ngôn của IDF, Effie Defrin, cho biết Iran đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi phóng tên lửa vào Israel, đồng thời nói thêm rằng quân đội đã sẵn sàng đối phó với các vụ phóng tên lửa khác có thể xảy ra.

Sau các cuộc tấn công của Iran, Bộ Chỉ huy hậu phương Israel đã thắt chặt các hạn chế phòng vệ dân sự trên toàn quốc, cấm tụ tập đông người những khu vực ngoài trời.

Theo thông báo, các cuộc tụ tập trong nhà cũng bị giới hạn tại các địa điểm có không gian an toàn tiêu chuẩn, trong khi trường học và bãi biển cũng đóng cửa, và các chỉ thị này có hiệu lực ngay lập tức.

Điều phối viên các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ sau đó thông báo rằng một số cửa khẩu vào Gaza đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Cũng trong tối 7-6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực với các đối tác tại Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như với lãnh đạo Qatar và các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

Theo các báo cáo, họ đã thảo luận về phản ứng của Iran đối với "những vi phạm liên tục thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon" của Israel.

Các cuộc tấn công của Iran diễn ra sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, tối 7-6, Iraq tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay trong 72 giờ. Syria cho biết họ đã đóng cửa các tuyến đường hàng không phía nam trong 12 giờ và tạm ngừng hoạt động tại Sân bay Quốc tế Damascus.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, Iran tuyên bố đóng cửa không phận phía tây cho đến khi có thông báo mới. Iran cũng đã tạm ngừng các chuyến bay tại sân bay quốc tế Imam Khomeini.

Phản ứng về vụ tấn công của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thúc giục ông không trả đũa vì không muốn các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Ông Trump cũng kêu gọi Iran ngừng phóng tên lửa vào Israel và quay lại đàm phán.

Đầu tháng 4, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Iran khẳng định thỏa thuận ngừng bắn cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon, nhưng Israel gần đây đã leo thang chiến dịch quân sự ở Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Sau đợt leo thang xung đột mới nhất, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết sẽ tiếp tục tấn công trên khắp Lebanon.



Thỏa thuận ngừng bắn tháng 4 đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, trong khi nguy cơ xung đột khu vực mở rộng tiếp tục gia tăng.