Cô gái 21 tuổi tử vong khi nhảy bungee vì nhân viên... quên thắt dây an toàn

ANTD.VN - Cô gái trẻ 21 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị 2 nhân viên đẩy xuống từ cây cầu cao 40 mét trong trò nhảy bungee mà không được cài bất kỳ thiết bị an toàn nào.

Cây cầu nơi xảy ra vụ việc

Ba người hướng dẫn liên quan đã bị cảnh sát bắt giữ và đối mặt cáo buộc vô ý giết người.

Nạn nhân là Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 tuổi, ở bang Sao Paulo, Brazil. Cô từng mơ ước trở thành giáo viên thể dục.

Vụ việc xảy ra chiều 14-6 tại Ponte do Esqueleto - một cây cầu bỏ hoang ở thị trấn Limeira, bang Sao Paulo. Đây là địa điểm nổi tiếng với du khách thích các môn thể thao mạo hiểm.

Freitas cùng bạn trai đã mua tour du lịch có hướng dẫn viên trong đó bao gồm hoạt động nhảy bungee với chi phí 36 USD cho một lần nhảy, thêm 30 USD để được mang theo camera ghi lại trải nghiệm.

Theo lời khai, khi tham gia trò nhảy bungee, Freitas yêu cầu được phóng theo kiểu “máy bay”: hai người hướng dẫn nâng cô lên vai khi cô dang rộng hai tay rồi ném xuống.

Điều tra viên Andrea Levy ngày 15-6 cho biết, 3 hướng dẫn viên nhảy dây đã thừa nhận Freitas không được cài dây an toàn trước khi nhảy.

“Họ không nhớ là có cài dây an toàn vào người cô ấy hay không, hay ai là người chịu trách nhiệm làm việc đó, và ai là người kiểm tra lần cuối. Nhưng sự thật là dây an toàn không được buộc vào người cô ấy” - Levy nói.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm trắng ném De Freitas xuống độ sâu 40 mét, tương đương tòa nhà 13 tầng, trong khi một người khác hét lên nhắc nhân viên hướng dẫn phải buộc dây an toàn.

Vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng huấn luyện viên.

​