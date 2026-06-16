Pháp sẵn sàng điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới Eo biển Hormuz

ANTD.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẵn sàng điều tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ vệ tới Eo biển Hormuz trong vài ngày tới.

Tàu sân bay Charles de Gaulle

Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã tập trung tại chân dãy núi Alps của Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên. Họ sẽ thảo luận các vấn đề toàn cầu, bao gồm những cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chào đón các nhà lãnh đạo G7 tại Evian hôm 15-6. Các bên đã thảo luận về những thách thức toàn cầu hiện nay trong một bữa tối kết hợp làm việc.

Khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ông Macron đã hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran. Ông Macron nói: “Chúng tôi sẵn sàng gánh phần trách nhiệm thích hợp của mình và tham gia vào cam kết của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ thỏa thuận này”.

Tổng thống Macron cũng cho biết Pháp sẵn sàng điều tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ vệ tới Eo biển Hormuz trong vài ngày tới.

Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày cũng sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh kinh tế, như đa dạng hóa chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản quan trọng.