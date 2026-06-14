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Kế hoạch tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei

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Mai Phương

ANTD.VN - Ngày 13-6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, lễ tang cố Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra tại Thủ đô Tehran từ ngày 4-7, và ông sẽ được an táng tại quê nhà Mashhad vào ngày 9-7.

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Một người phụ nữ cầm ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong một cuộc mít tinh ở Tehran

Lễ an táng cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 3 nhưng bị hoãn lại do cuộc chiến giữa một bên là Mỹ và Israel với một bên là Iran kéo dài. Sự kiện này sẽ diễn ra sau 3 ngày lễ tang tại Tehran từ hôm 4-7 và 1 ngày khác tại thành phố linh thiêng Qom vào ngày 7-7.

Đại giáo chủ Ali Khamenei, 86 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel vào khu nhà của ông hồi tháng 2.

Đại giáo chủ Khamenei lãnh đạo đất nước Iran từ năm 1989, sau cái chết của ông Ayatollah Ruhollah Khomeini, người đã dẫn đầu cuộc cách mạng Hồi giáo Iran một thập kỷ trước đó.

Người kế nhiệm Đại giáo chủ Ali Khamenei là con trai ông, Mojtaba Khamenei, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc chiến của Mỹ-Israel nhằm vào Iran nổ ra.

Theo Al Jazeera

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