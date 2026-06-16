Tàu Iran an toàn đi qua vùng biển từng bị Mỹ phong tỏa

ANTD.VN - Những con tàu mang cờ Iran đầu tiên ngày 16-6 đã đi qua thành công khu vực trước đây bị Mỹ phong tỏa hải quân, sau khi Washington dỡ bỏ hạn chế theo thỏa thuận ngừng bắn với Tehran. Hoạt động hàng hải qua khu vực này trở lại bình thường sau nhiều tháng gián đoạn.

Tàu Iran đi qua an toàn sau khi Mỹ hủy bỏ lệnh phong tỏa hải quân

Theo thông tin từ truyền thông địa phương và dữ liệu theo dõi hàng hải, một số tàu của Iran đã vượt qua tuyến phong tỏa cũ mà không gặp sự cố nào và tiếp tục hành trình như kế hoạch.

Dữ liệu cho thấy một tàu chở dầu thô cỡ lớn của Iran đang di chuyển từ vùng biển quốc tế về phía các cảng Iran đã đi qua khu vực phong tỏa cũ và vẫn đang tiếp tục hành trình.

Ngoài ra, một tàu hàng chở thức ăn chăn nuôi cũng đi qua khu vực này và đang hướng về Iran.

Một tàu chở dầu khác của Iran chở đầy dầu thô đã đi qua Vịnh Oman và tuyến phong tỏa cũ, hiện đang tiến về điểm đến xuất khẩu.

Tàu Iran đã đi qua an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Lệnh phong tỏa trước đó khiến hoạt động giao thông hàng hải qua khu vực Vịnh Oman và các tuyến tiếp cận cảng Iran bị hạn chế, làm gián đoạn xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu hàng hóa thiết yếu.

Việc các tàu Iran đầu tiên đi qua an toàn được giới quan sát đánh giá là tín hiệu ban đầu cho thấy hoạt động hàng hải thương mại đang dần nối lại.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng hải quân đã điều chỉnh trạng thái tuần tra theo thỏa thuận.

Nếu hoạt động đi lại của tàu thương mại tiếp tục diễn ra bình thường trong những ngày tới, nguồn cung dầu thô và hàng hóa thiết yếu vào Iran dự kiến sẽ cải thiện, góp phần giảm áp lực lên nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột và phong tỏa.

Ngày 16-6, lưu lượng tàu thuyền qua khu vực Vịnh Oman tăng so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn mức trước xung đột.

Trong hơn 3 tháng xung đột Mỹ - Iran, Mỹ triển khai phong tỏa hải quân ở Vịnh Oman - vùng biển quốc tế nằm ngay cửa ngõ phía đông eo biển Hormuz. Đây là nơi tất cả tàu chở dầu từ các cảng Iran như Bandar Abbas, Kharg Island phải đi qua để ra Ấn Độ Dương.

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