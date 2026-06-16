Oanh tạc cơ chiến lược B-52 Mỹ rơi, 8 người có thể đã thiệt mạng

ANTD.VN - Một máy bay ném bom chiến lược B-52 gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ căn cứ Edwards, giới chức Mỹ cho biết 8 người trên máy bay khó lòng sống sót.

"Máy bay ném bom chiến lược B-52 chở theo 8 người để thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường kỳ bị rơi sau khi cất cánh lúc 11h20 ngày 15/6 (1h20 hôm nay giờ Hà Nội). Dấu hiệu sơ bộ cho thấy không ai sống sót. Lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và kiểm đếm nhân sự", Không đoàn Thử nghiệm số 412 thuộc không quân Mỹ cho biết.

Video do Fox News ghi lại cho thấy vệt cháy đen khổng lồ trên mặt đất ở hiện trường. Không có mảnh vỡ nào đủ lớn để nhận diện, cho thấy máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hiện trường oanh tạc cơ B-52 Mỹ gặp nạn hôm 15/6

Giới chức không quân Mỹ đã mở cuộc điều tra, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ rơi.

"Máy bay ném bom B-52 có thể chở phi hành đoàn 8 người, gồm 6 thành viên tổ lái và hai người ngồi ghế phụ. Đây có thể là thương vong nặng nề nhất tại căn cứ Edwards kể từ vụ rơi oanh tạc cơ B-50D khiến 8 người chết hồi năm 1951", Tyler Rogoway, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho hay.

​