Tổng thống Trump: Eo biển Hormuz sẽ mở hoàn toàn từ ngày 19-6 tới

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-6 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn từ ngày 19-6 tới, sau khi Washington đạt thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống Mỹ bắt đầu cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tại Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết Iran đã đồng ý mở cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới.

Tổng thống Mỹ nói hiện eo biển “đã được mở cửa một phần”, trong khi các hoạt động rà phá bom mìn vẫn đang diễn ra để đảm bảo an toàn hàng hải.

Ông Trump hoan nghênh thỏa thuận đạt được với Tehran và nhấn mạnh: “Điều cốt lõi là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”. Tuy nhiên ông không nêu chi tiết các điều khoản cụ thể của thỏa thuận với Iran.

Về việc duy trì an ninh hàng hải, ông Trump cho rằng Mỹ “không nghĩ sẽ cần nhiều sự trợ giúp” dù Anh và Pháp trước đó đề xuất thực hiện sứ mệnh hải quân chung.

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