'Người hùng' đối đầu với kẻ xả súng ở Idaho là ai?

ANTD.VN - Một "người ngoài cuộc" tên Jordan Salinas đã được ca ngợi là "người hùng" ở Mỹ sau khi đối đầu với kẻ xả súng, cứu được nhiều người tại một trung tâm mua sắm ở Idaho cuối tuần trước.

Vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng đồ ăn nhanh In-N-Out

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng này.

Cảnh sát trưởng Matthew Hicks đã ca ngợi một sĩ quan ngoài giờ làm việc và "một công dân" đã đương đầu với nghi phạm.

“Chúng tôi tin rằng hành động của họ đã khiến nghi phạm phải tẩu thoát khỏi hiện trường, nhờ đó ngăn ngừa con số thương vong”, ông nói.

Nhân chứng Lane Koehn cho biết, kẻ xả súng mang theo một khẩu súng trường kiểu AR. Đối tượng tấn công nhắm bắn vào một chiếc xe trước khi xông vào khu vực phục vụ khách hàng.

“Tôi thấy có người trong hàng chờ mua đồ ăn nhanh đang cầm súng ngắn bắn vào kẻ xả súng. Chính nhờ người này mà đã ngăn không cho kẻ tấn công bắn vào nhiều người hơn" - ông Koehn nói - “Thủ phạm xả súng chỉ tập trung vào anh ấy, và nhờ đó chúng tôi thoát được ra ngoài".

Mặc dù cảnh sát chưa chính thức công bố danh tính người dân đã đối đầu với kẻ tấn công, nhưng các video lan truyền trên mạng đã xác định "người ngoài cuộc" này là anh Salinas.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xả súng

Chiều thứ bảy, 1-8, đối tượng được xác định danh tính là Chad Williams đã gây ra vụ xả súng tại một cửa hàng In-N-Out Burger ở Twin Falls, thành phố ở phía nam trung tâm Idaho, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên của nhà hàng thức ăn nhanh này, và 7 người bị thương.

Theo tờ Idaho Statesman, kẻ tấn công đã nổ súng vào một chiếc xe trước khi một sĩ quan cảnh sát ngoài giờ làm việc và anh Salinas - một khách hàng, đối đầu với hắn. Họ đã bắn trả, dồn Williams về phía một bãi đỗ xe trống.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Salinas chính là "người ngoài cuộc" có vũ khí chống trả đối tượng xả súng. Salinas đã kể với tờ Idaho Statesman về việc anh ta đã đối đầu với tên Williams như thế nào.

Vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng đồ ăn nhanh mới khai trương

Người đàn ông 35 tuổi này làm nghề chăm sóc sức khỏe đến từ Kimberly, Idaho. Anh và bạn gái đã lên kế hoạch đi cưỡi ngựa ở Hagerman và trước khi đi đã dừng lại ăn trưa tại nhà hàng In-N-Out Burger, nằm trên đường Blue Lakes Boulevard ở Twin Falls, vào khoảng 2h30 chiều (giờ địa phương).

Anh Salinas cho biết, cảnh tượng tại nhà hàng nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi mọi người bỏ chạy tán loạn. Ban đầu anh tưởng có vụ cháy trong bếp, nhưng sau đó nghe thấy tiếng súng nổ và ngay lập tức nhận ra rằng có vụ xả súng đang diễn ra.

Sanilas kể, anh chạy về phía tiếng súng như một phản xạ tự nhiên và chỉ nhớ nghe thấy tiếng bạn gái gọi tên mình trước khi tiếng súng lại vang lên.

Salinas cho biết, anh đã được huấn luyện sử dụng súng sau vụ xả súng năm 2021 tại trung tâm thương mại Boise Towne Square khiến 2 người thiệt mạng.

Anh thường luyện tập vào cuối tuần ở ngoại ô Eden, một thị trấn nhỏ ở phía đông hạt Jerome, nhưng chưa bao giờ chĩa súng vào "bất cứ thứ gì, kể cả động vật" trước ngày hôm đó.

Salinas nói anh đã áp dụng phương pháp 4 bước mà anh đã thực hành trong nhiều năm là “quan sát, định hướng, quyết định, hành động” để đối phó với kẻ tấn công đồng thời cho biết thêm rằng anh “không hề sợ hãi” trước, trong hay sau khi nổ súng.

“Có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, và chúng ta là những người cần phải thực hiện nó" - anh nói.

Trên mạng xã hội, hành động của anh Sanilas không ngừng được ca ngợi, nhiều người dùng mạng X gọi anh là "người hùng".

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng

Trên trang Facebook cá nhân, Salinas viết rằng 24 giờ qua thật "quá sức chịu đựng".

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đã liên lạc, cầu nguyện và ủng hộ tôi. Tôi chưa thể trả lời hết tất cả mọi người, nhưng xin hãy biết rằng tôi đã đọc được những tin nhắn của các bạn, và chúng có ý nghĩa với tôi hơn cả những gì tôi có thể diễn tả bằng lời” - anh viết.

“Trong những ngày tới, tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những gì đã xảy ra, theo trí nhớ của tôi. Tôi rất buồn vì đã có các nạn nhân bị thiệt mạng, nỗi đau của gia đình của họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch”, anh nói thêm.

Nghi phạm vụ xả súng Chad Williams, 24 tuổi, người sau đó được tìm thấy đã chết gần hiện trường. Nhà chức trách cho biết Williams đã tự sát và họ tin chắc rằng hắn ta hành động một mình.