Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh bãi nhiệm Đại sứ Ukraine tại Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3-8 đã ký sắc lệnh bãi nhiệm Đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Olha Stefanishyna. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang cải tổ mạnh mẽ và luân chuyển các đại sứ của Ukraine.

Bà Olha Stefanishyna. Ảnh: Getty Images

Những đồn đoán về việc bà Stefanishyna có thể rời khỏi chức vụ Đại sứ Ukraine tại Mỹ đã xuất hiện kể từ khi Chính phủ Ukraine bất ngờ cải tổ vào giữa tháng 7. Theo bà Stefanishyna, bà quyết định từ chức vì “lý do cá nhân”.

“Được đại diện cho Ukraine tại Washington trong bối cảnh đất nước đang chiến đấu vì sự tồn tại của chính mình là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi”, bà Stefanishyna nói.

Tổng thống Zelensky không đưa ra lý do bãi nhiệm bà Stefanishyna và vẫn chưa công bố người kế nhiệm bà. Ban đầu, ông dự định bổ nhiệm cựu Thủ tướng Yuliia Svyrydenko làm Đại sứ Ukraine tại Washington. Nhưng bà Svyrydenko không đồng ý với lời đề nghị này.

Vào cuối ngày 3-8, Tổng thống Zelensky tiếp tục bãi nhiệm các đại sứ Ukraine tại Brunei, Kyrgyzstan, Tajikistan, Áo và Libya, theo một sắc lệnh được công bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống.

Việc bà Stefanyshina bị bãi nhiệm cũng diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng bà có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Bà đã bị Cục Chống Tham nhũng Quốc gia điều tra về những cáo buộc sai phạm liên quan đến Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản, mặc dù bà chưa bị buộc tội chính thức.

Bà Stefanishyna được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ vào tháng 8-2025. Trước đó, bà đã có 5 năm giữ các chức vụ cao trong chính phủ, bao gồm Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và Euro-Atlantic, và Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2024.

Sau gần một năm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, bà Stefanishyna cho biết bà đã hoàn thành các mục tiêu chính trong nhiệm kỳ của mình.

“Chúng tôi đã tăng cường việc cung cấp vũ khí của Mỹ và duy trì sự hỗ trợ của Mỹ vào thời điểm mà bối cảnh chính trị ở Washington đang chuyển biến bất lợi cho Ukraine”, bà nói, “Quan trọng nhất, chúng tôi đã chuyển đổi vai trò của Ukraine - từ một quốc gia nhận viện trợ thành một quốc gia thu hút đầu tư và có công nghệ được mua sắm”.