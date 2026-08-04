Mỹ ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên trong đợt bùng phát dịch bệnh đường tiêu hóa

ANTD.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 3-8 xác nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến đợt bùng phát bệnh Cyclosporiasis do nhiễm ký sinh trùng đường ruột tại nước này. Cả hai ca tử vong đều được ghi nhận ở bang Michigan.

Rau xà lách được bày bán tại một cửa hàng tạp hóa ở Washington, Mỹ ngày 24-7-2026

Theo CDC, 2 ca tử vong đều là những bệnh nhân có bệnh nền. Sở Y tế và Dịch vụ nhân sinh Michigan cho biết hồ sơ y tế cho thấy các bệnh nền nghiêm trọng của bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng do nhiễm ký sinh trùng Cyclospora và tình trạng mất nước.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh bệnh do nhiễm ký sinh trùng Cyclosporiasis nói chung không đe dọa đến tính mạng và các trường hợp tử vong liên quan đến bệnh này rất hiếm ở Mỹ.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã điều tra và xác định một loại rau xà lách là một trong những nguồn liên quan. Lô rau này đã được thu hồi.

Tuy nhiên, Sở Y tế Michigan cho biết đến nay chưa xác định được loại nông sản, nhà trồng trọt hoặc nhà cung cấp cụ thể nào là nguồn gốc duy nhất gây ra dịch bệnh. Các quan chức cũng cho rằng không thể loại trừ các loại rau ăn sống và các thực phẩm khác.

Theo dữ liệu của CDC tính đến ngày 28-7, trên cả nước Mỹ ghi nhận 6.707 ca nhiễm Cyclospora được xét nghiệm xác định, và hơn 11.500 ca nghi nhiễm chưa được xét nghiệm.

Michigan là bang bị ảnh hưởng nặng nhất. Tính đến ngày 3-8, bang này ghi nhận 11.234 ca, tăng 461 ca so với ngày 31-7, trong đó 193 người phải nhập viện. Riêng quận Washtenaw đã có 875 ca.

Cyclosporiasis là bệnh nhiễm trùng đường ruột do ký sinh trùng Cyclospora cayetanensis gây ra, lây qua đường ăn uống, thường gặp ở rau sống và trái cây rửa không sạch. Triệu chứng điển hình là tiêu chảy kéo dài, đau bụng, mệt mỏi.

Các chuyên gia cho biết việc truy vết Cyclospora khó hơn vì ký sinh trùng này không thể nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và khó giải mã gene để xác định nguồn gốc.

Tiến sĩ Paul Bollyky, Đại học Stanford Medicine, cho rằng tình trạng thiếu nhân lực và cắt giảm ngân sách tại các cơ quan y tế công cộng đang gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch.

Trong khi cuộc điều tra đang tiếp diễn, Sở Y tế Michigan khuyến cáo người dân rửa kỹ rau sống, trái cây dưới vòi nước chảy và sử dụng nước uống an toàn.