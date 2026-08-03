Iran và Oman sắp đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz

ANTD.VN - Iran ngày 2-8 cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận với Oman về việc thiết lập tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ quyết định tạm hoãn các cuộc không kích quy mô lớn nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran

Người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran Hassan Ghashghavi cho biết, các bên trung gian đang nỗ lực khôi phục Bản ghi nhớ đạt được tại Islamabad hồi tháng 6 vừa qua.

Theo ông Hassan, đây không phải là thỏa thuận hòa bình cuối cùng mà chỉ là cơ sở để tiến tới các cuộc đàm phán toàn diện, trong đó vấn đề eo biển Hormuz giữ vai trò then chốt.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, Tehran và Oman đang tiến gần tới thống nhất về một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, phù hợp với lợi ích và chủ quyền của cả hai bên.

"Chúng tôi đang hướng tới một tuyến đường mà cả hai bên đều có thể chấp nhận, không phải tuyến phía Bắc hay phía Nam, mà là tuyến bảo đảm tôn trọng quyền chủ quyền của mỗi bên, đồng thời bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia", ông Baqaei nói.

Tuy nhiên, ông Baqaei nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận về tuyến hàng hải mới không đồng nghĩa với việc Iran sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt giao dịch trên thế giới trước khi xung đột nổ ra. Trước chiến sự, các tàu thuyền được tự do qua lại khu vực này, song Iran đã đóng eo biển sau khi chiến tranh bùng phát và

Tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington và Israel thống nhất chưa triển khai các đợt tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng các bên đã đạt được những điều kiện ban đầu để hướng tới một thỏa thuận.

Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ giáng đòn "rất mạnh" vào Iran và được cho là cân nhắc tấn công cả các cơ sở năng lượng của nước này.

Tuy nhiên, sau hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao, trong đó có cuộc điện đàm với Thái tử Ảrập Xêút Mohammed Bin Salman, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ đã nhận được đề nghị từ Iran và một số quốc gia Trung Đông về việc tạm dừng các hoạt động quân sự do các bên đã tiến gần tới một thỏa thuận.

Tuy nhiên, truyền thông Iran bác bỏ thông tin Tehran trực tiếp đề nghị Washington không tiến hành không kích.