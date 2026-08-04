Tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công ở Biển Đen, 4 người bị thương

ANTD.VN - Một tàu chở hàng do Thổ Nhĩ Kỳ vận hành đã bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công ngoài khơi cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen vào tối 3-8.

Tàu Nadezhda bị hư hại do UAV tấn công ở Biển Đen vào ngày 3-8-2026

Theo Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ (DGM), tàu Nadezhda mang cờ Cameroon bị tấn công khi đang trên đường từ cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng Novorossiysk của Nga.

Theo DGM, các tàu Nga đã sơ tán thủy thủ đoàn khỏi con tàu bị cháy ở phần mũi tàu và khu vực sinh hoạt. Báo cáo ban đầu cho biết có 4 người trên tàu bị thương.

Tàu Nadezhda có thủy thủ đoàn 22 người, trong đó có 13 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin con tàu do công ty Kalyoncu Shipping có trụ sở tại Samsun điều hành và đang vận chuyển trái cây và rau quả từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời thuyền trưởng Yalcin Sahin cho biết, khoảng 6, 7 UAV của Ukraine đã tấn công tàu.

Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự gần bờ biển Biển Đen và Biển Azov của Nga, cũng như các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.