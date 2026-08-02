Xả súng tại Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng

ANTD.VN - Chiều 1-8, vụ xả súng tại nhà hàng In-N-Out Burger ở phía Nam bang Idaho của Mỹ đã khiến nhiều người thiệt mạng và những người khác bị thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: X/@SyeClops1



Lane Koehn, 34 tuổi, cho biết anh đang dừng đèn đỏ gần nhà hàng In-N-Out Burger thì nhìn thấy một người cầm súng trường kiểu AR bước ra. Một người đàn ông cầm súng lục bắt đầu bắn vào kẻ xả súng.

Sau đó, anh nhìn thấy một người mặc đồng phục nhà hàng In-N-Out Burger kéo một người bị thương đang chảy máu do trúng đạn vào ngực băng qua bãi đỗ xe. Nhân viên tên Koehn và người đàn ông cầm súng đã ở lại cho đến khi nhân viên y tế đến đưa cô ấy đi. “Cô ấy bị thương khá nặng. Tôi hy vọng cô ấy sẽ qua khỏi”, Koehn nói và cho biết cảnh sát đã yêu cầu anh sơ tán vì vụ xả súng vẫn đang diễn ra.

Koehn cũng cho biết kẻ xả súng đã bắn ít nhất 3 hoặc 4 phát đạn và chưa rõ liệu có ai bị nhắm mục tiêu cụ thể hay không.

Kẻ xả súng nằm trong số những người thiệt mạng, Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls, ông Matthew Hicks cho biết trong một cuộc họp báo. Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định danh tính và động cơ của kẻ xả súng. “Chúng tôi tin rằng mối đe dọa đối với cộng đồng đã chấm dứt”, ông Hicks nói.

Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls cho biết thêm, ông vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng hoặc bị thương, và giới chức vẫn đang trong quá trình thông báo cho người thân của các nạn nhân. “Hiện trường rất hỗn loạn”, ông nói.

Vụ xả súng xảy ra gần một khu mua sắm đông đúc và có hàng trăm người ở đây vào thời điểm đó, Cảnh sát trưởng Hicks cho biết. Cảnh sát đang phỏng vấn các nhân chứng và đề nghị bất cứ ai có thông tin về vụ việc hãy liên hệ với cơ quan chức năng.