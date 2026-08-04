Yếu tố có thể quyết định bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

ANTD.VN - Ngày 3-8-2026 là vừa đúng 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Các cử tri sẽ đưa ra quyết định của họ về chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa.

Quốc hội Mỹ. Ảnh: NHK

Các nhà phân tích cho rằng việc giành được sự ủng hộ từ các cử tri không liên kết với bất kỳ đảng nào sẽ là một thách thức quan trọng đối với cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Có 35 trong số 100 ghế của Thượng viện và tất cả 435 ghế trong Hạ viện sẽ được đưa ra bầu lại trong cuộc bầu cử ngày 3-11. Ngoài ra, bầu cử thống đốc cũng sẽ được tổ chức tại 36 trong số 50 tiểu bang của Mỹ trong cùng một ngày.

Các đảng viên thuộc đảng Cộng hòa cầm quyền hiện đang chiếm đa số trong cả hai viện. Họ sẽ phải đối mặt với tình trạng cử tri không hài lòng đối với nền kinh tế và các vấn đề khác.

Vật giá đang tăng trong bối cảnh lo ngại về các biện pháp thuế quan mới của chính quyền ông Trump và các hoạt động quân sự tiếp tục nhằm vào Iran.

Trong khi đó, trong đảng Dân chủ đã có một số thành viên nghiêng về cánh tả, đã đánh bại những đảng viên ôn hòa trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Câu hỏi đặt ra là họ có thể thu hút cử tri ở mức độ nào, bao gồm cả cử tri dao động, để đánh bại các đối thủ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 lần này.

Theo một phân tích gần đây, vẫn còn nhiều khu vực bầu cử mà không đảng nào chiếm ưu thế. Do đó, các nhà phân tích cho rằng cử tri độc lập có thể là yếu tố quyết định bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.