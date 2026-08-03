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Thế giới

Vụ xả súng tại cửa hàng thức ăn nhanh ở Mỹ khiến 3 người thiệt mạng

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch.

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Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng

Cảnh sát bang Idaho (Mỹ) xác nhận nghi phạm gây ra vụ xả súng tại một nhà hàng thức ăn nhanh In-N-Out Burger ở thành phố Twin Falls đã tử vong do tự bắn.

Tại cuộc họp báo ngày 2-8, Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls Matthew Hicks cho biết nghi phạm được xác định là Chad Williams, 24 tuổi. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng hành động một mình và lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ động cơ gây án.

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Vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng đồ ăn nhanh mới khai trương

Cảnh sát cho biết, khi vụ việc xảy ra, một cảnh sát tuần tra ngoài giờ làm việc cùng một người dân có mang theo súng đã nổ súng đáp trả, buộc nghi phạm rời khỏi hiện trường, nhờ đó ngăn chặn nguy cơ thương vong lớn hơn.

"Chúng tôi tin rằng hành động của họ đã góp phần đẩy lùi nghi phạm khỏi hiện trường và ngăn chặn thêm nhiều nạn nhân. Đó là những hành động dũng cảm đáng được ghi nhận", ông Hicks nhấn mạnh.

Nhà chức trách cho biết trong số 7 người bị thương, 2 người đã được xuất viện, 3 người đang trong tình trạng ổn định, còn hai nạn nhân vẫn nguy kịch.

Một trong 3 người thiệt mạng là nhân viên của nhà hàng In-N-Out Burger. Chủ sở hữu chuỗi cửa hàng, bà Lynsi Snyder, bày tỏ đau buồn sâu sắc trên mạng xã hội, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định toàn hệ thống sẽ đồng hành, hỗ trợ họ vượt qua mất mát.

Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố do cơ quan chức năng vẫn đang thông báo cho người thân.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, video liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Theo giới chức địa phương, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 14h ngày 1-8 tại nhà hàng In-N-Out Burger vừa khai trương hôm 24-7 trong khu trung tâm mua sắm đông đúc của thành phố Twin Falls.

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Hiện trường vụ xả súng

Nhiều nhân chứng cho biết khung cảnh tại hiện trường hết sức hỗn loạn. Một số người nhìn thấy nghi phạm mang theo khẩu súng trường kiểu AR khiến khách hàng và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy.

Một nữ nhân viên bị trúng đạn ở ngực đã được đồng nghiệp kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi lực lượng cứu hộ có mặt.

Một nhân chứng khác cho biết, các nhân viên trong nhà hàng đã nhanh chóng hô lớn yêu cầu mọi người nằm xuống khi tiếng súng vang lên, giúp nhiều khách hàng kịp thời tìm nơi ẩn nấp.

Cảnh sát cho biết gia đình nghi phạm đang hợp tác với cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo về những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội khi nhầm lẫn một người khác là thủ phạm của vụ xả súng.

Theo AP

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