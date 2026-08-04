Romania chuyển hướng nguồn nước làm mát từ sông Danube đến lò phản ứng hạt nhân

ANTD.VN - Lực lượng hải quân Romania đã thực hiện vụ nổ có kiểm soát nhằm chuyển hướng nguồn nước làm mát quan trọng từ sông Danube đang bị hạn hán đến lò phản ứng hạt nhân cuối cùng còn hoạt động của nước này.

Lực lượng hải quân Romania thực hiện vụ nổ có kiểm soát tại sông Danube. Video: Guardian

Romania đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong suốt tháng 8 do sản lượng điện giảm sau khi mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục dẫn đến việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Cernavodǎ.

Theo báo Adevărul, trong một vụ nổ có kiểm soát, lực lượng hải quân Romania đã sử dụng 180kg thuốc nổ để loại bỏ tảng đá lớn cản trở dòng chảy của nước sông Danube.

“Bất kỳ ngày nào sau thứ Tư hoặc thứ Năm mà nhà máy điện hạt nhân hoạt động đều có lợi”, Bộ trưởng Quốc phòng Romania, Radu Miruțǎ, cho biết hôm thứ Hai (3-8), “Một ngày nhà máy hoạt động hiệu quả gấp ba lần chi phí của chiến dịch này”.

Nhà máy điện hạt nhân Cernavodǎ. Ảnh: AP

Các chuyên gia cho biết vụ nổ có kiểm soát sẽ cho phép chính quyền Romania xây dựng một con đập tạm thời, chuyển hướng thêm nước vào kênh dẫn nước phục vụ lò phản ứng còn lại của nhà máy điện hạt nhân Cernavodǎ.

Romania ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu điện đắt đỏ khi thời tiết nắng nóng làm tăng nhu cầu sử dụng điện. Biện pháp bất thường này cho thấy quy mô của cuộc khủng hoảng ở châu Âu, nơi nắng nóng và hạn hán đã làm giảm mực nước sông và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cấp nước, vận tải đường sông và sản xuất điện.