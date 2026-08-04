Khu nghỉ dưỡng của Nga bị tấn công, ít nhất 7 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ít nhất 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào khu vực bãi biển đông người gần khu nghỉ dưỡng Gelendzhik bên bờ Biển Đen của Nga.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NZ Herald

Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev cho biết, ngoài 7 người thiệt mạng, vụ tấn công hôm 3-8 cũng làm khoảng 40 người khác bị thương và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Ông miêu tả vụ tấn công là một “thảm kịch” cố tình nhắm vào các địa điểm dân sự sau khi mảnh vỡ từ một UAV bị bắn rơi xuống làng nghỉ dưỡng Arkhipo-Osipovka.

Thống đốc vùng Krasnodar đã yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và gia đình của những người thiệt mạng.

Thị trưởng Gelendzhik, Aleksey Bogodistov, sau đó cho biết số người bị thương trong vụ tấn công đã tăng lên 47 người. Ông nói thêm rằng nhân viên y tế từ bệnh viện thành phố và trung tâm phục hồi chức năng địa phương đã được điều đến hiện trường, trong khi những nhà tâm lý học và tình nguyện viên đang giúp đỡ các nạn nhân. Ông Bogodistov cho biết, những người bị thương nặng đang được chuyển đến các bệnh viện ở những thành phố lân cận.

Theo Bộ Y tế Nga, tổng cộng 21 người, trong đó có 3 trẻ em, đã phải nhập viện. 9 người bị thương nghiêm trọng, bao gồm ít nhất 2 trẻ em. Đài RT cho hay, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu nghỉ dưỡng của Nga.

Ukraine đã tăng cường mạnh mẽ chiến dịch tập kích bằng UAV tầm xa trong những tuần gần đây, nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ, nhà kho, nhà ở và các cơ sở hạ tầng dân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh lực lượng của Kiev tiếp tục chịu tổn thất trên chiến trường.

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quân sự-công nghiệp và hậu cần của Ukraine, miêu tả chiến dịch này là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công của Ukraine vào những cơ sở dân sự và năng lượng của Nga. Moscow khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm và cơ sở hạ tầng quân sự hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.