Người dùng Việt Nam chọn tương tác mua sắm qua Facebook gần gấp đôi toàn cầu

ANTD.VN - Theo Meta, trong mùa mua sắm cao điểm tại Việt Nam (kéo dài từ các ngày hội mua sắm - Mega Sales Days đến cuối năm và Tết), người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn mua sắm qua Facebook với tỷ lệ gần gấp đôi toàn cầu.

Người dùng Việt Nam thường tương tác mua sắm với doanh nghiệp qua nền tảng mạng xã hội

Theo Nghiên cứu về “Hành vi mua sắm dịp lễ hội” do Meta phối hợp cùng Ipsos thực hiện trên 18 thị trường toàn cầu, Tết Nguyên Đán tiếp tục là dịp mua sắm quan trọng nhất tại Việt Nam, với 85% người tiêu dùng tham gia mua sắm trong thời điểm này.

Đồng thời, 66% người tiêu dùng mua sắm vào dịp Tết Dương lịch, trong khi 44% tham gia mua sắm vào ngày hội 12/12, cho thấy hành vi mua sắm tại Việt Nam có tính mùa vụ rõ nét.

Cùng với sự mở rộng của mùa mua sắm cao điểm, cách người tiêu dùng Việt Nam kết nối với doanh nghiệp cũng đang có những thay đổi đáng chú ý. Theo nghiên cứu do Kantar thực hiện, 61,2% người trưởng thành sử dụng Internet tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp mỗi ngày, trong khi 82,8% cho biết nhắn tin là phương thức ưu tiên khi giao tiếp với doanh nghiệp.

Bên cạnh tốc độ phản hồi, người tiêu dùng Việt Nam cũng ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm được cá nhân hóa trong quá trình tương tác với doanh nghiệp. 85,6% người trưởng thành sử dụng Internet tại Việt Nam cho biết họ muốn nhận các thông tin phù hợp về sản phẩm, dịch vụ, và ưu đãi, trong khi 80,8% đánh giá cao khả năng của trợ lý AI trong việc đưa ra đề xuất phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đáng chú ý, khi kết nối với doanh nghiệp trong các giai đoạn mua sắm cao điểm, 63% người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn Facebook và 58% lựa chọn Facebook Messenger, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu lần lượt là 33% và 30%.

Hiện Meta hướng tới việc đưa các giải pháp AI đến gần hơn với doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho hay: “Việt Nam là một thị trường năng động, nơi người tiêu dùng ngày càng quen thuộc với việc kết nối và tương tác cùng doanh nghiệp thông qua tin nhắn, đồng thời kỳ vọng về những trải nghiệm nhanh chóng và được cá nhân hóa ngày càng gia tăng.

Khi các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa mua sắm cao điểm sắp tới, Meta khuyến khích doanh nghiệp chủ động thử nghiệm các giải pháp ứng dụng AI, tìm hiểu những giải pháp phù hợp nhất với khách hàng của mình”.