Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Iran và Mỹ tiến hành đối thoại

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Ảnh: NHK

Những phát biểu này được đưa ra vào ngày 16-9, trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ giữa Bắc Kinh với Tehran, đồng thời nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với Iran nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Iran.

Về tình hình Trung Đông, ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc không muốn căng thẳng khu vực lan sang Yemen và Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiến hành đối thoại.

Đáp lại, ông Araghchi cho biết Iran không muốn giao tranh tiếp diễn và muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Ông cho hay, Iran tin rằng bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ vẫn còn hiệu lực và Washington nên thực hiện đúng các cam kết của mình.

Trung Quốc được cho là muốn thể hiện ảnh hưởng của mình đối với tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch thăm Mỹ để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này.