Campuchia cấm đánh bạc trực tuyến tại tất cả sòng bạc để chống lừa đảo công nghệ

ANTD.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17-9 tuyên bố nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại các sòng bạc kể từ đầu tháng 10 tới để ngăn ngừa tội phạm lừa đảo công nghệ.

Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn và sòng bạc tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

Phát biểu tại lễ khánh thành Bệnh viện Luang Me ở Phnom Penh, ông Hun Manet cho biết việc đình chỉ nhằm thắt chặt quản lý, ngăn ngừa nguy cơ thông đồng với các mạng lưới lừa đảo và các dòng tài chính bất hợp pháp.

Ông đồng thời lưu ý rằng hoạt động đánh bạc trực tuyến đã trở nên quá khó kiểm soát.

"Tất cả các hoạt động đánh bạc trực tuyến sẽ bị dừng bắt đầu từ đầu tháng 10 tới, khi chúng ta tiếp tục trấn áp nghiêm ngặt các vụ lừa đảo trực tuyến để ngăn ngừa hoạt động này tái diễn", Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng cho rằng số lượng hơn 100 sòng bạc hiện nay của nước này là quá nhiều.

Ông Hun Manet đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại các yêu cầu cấp phép nhằm giảm tổng số cơ sở kinh doanh sòng bạc.

Campuchia vốn cấp phép sòng bạc để thúc đẩy du lịch nước ngoài, trong khi luật pháp nước này nghiêm cấm công dân Campuchia tham gia đánh bạc.

Ngoại trừ khu nghỉ dưỡng NagaWorld tại Thủ đô Phnom Penh, tất cả các sòng bạc của nước này đều nằm dọc theo biên giới quốc tế hoặc trong tỉnh ven biển Preah Sihanouk, nơi từng được biết đến là trung tâm của các hoạt động đánh bạc trực tuyến và là nơi ẩn náu của nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia thời gian qua.