Nga xác nhận Thiếu tướng Anton Grunis qua đời

ANTD.VN - Các quan chức quân sự Nga và Ukraine ngày 16-9 cho biết một tướng lĩnh quân đội Nga - người gần đây được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Nga vì chiến công giành được quyền kiểm soát thành phố Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine - đã qua đời.

Thiếu tướng Anton Grunis. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, thông báo trên Telegram rằng Thiếu tướng Anton Grunis đã “ra đi về thế giới bên kia”.

“Ông ấy ra đi như một người hùng, vị chỉ huy đã hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình”, Tướng Alaudinov nói, song không nêu rõ thời điểm hay hoàn cảnh tử vong của ông Grunis.

Sau đó, ông Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, tuyên bố rằng ông Grunis đã bị “loại bỏ” trong một cuộc tập kích ban đêm tại vùng Donetsk ở miền Đông nước này vào ngày 12-9. Tờ The Moscow Times cho biết không thể xác minh độc lập thông tin này.

Tướng Grunis từng chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ Độc lập số 4 của quân đội Nga. Đơn vị này đóng vai trò then chốt trong chiến dịch tấn công của Nga tại vùng Donetsk.

Hồi tháng 7, ông Grunis đã trực tiếp báo cáo với Tổng thống Putin về việc giành được quyền kiểm soát Kostiantynivka - một trong bốn thành phố được kiên cố để tạo nên cái gọi là “vành đai pháo đài” của Ukraine tại Donetsk. Trước đó, Tướng Grunis từng nói rằng quân của ông đã “chia cắt thành phố như cắt một chiếc bánh” bằng cách đánh tạt sườn các tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo các hồ chứa nước trong khu vực.

Ukraine đã bác bỏ tuyên bố cho rằng Nga đã chiếm hoàn toàn Kostiantynivka. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Nga kiểm soát một phần thành phố, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc phản công tại khu vực này.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Putin đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga cho ông Grunis.