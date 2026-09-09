Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu chở dầu

ANTD.VN - Ngày 8-9, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực Trung Đông để đáp trả việc lực lượng Mỹ tấn công các tàu chở dầu của Iran gần đảo Kharg.

Tên lửa Iran được phóng đi. Ảnh minh họa: AP

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đồng thời cảnh báo các thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu gần Bahrain và Kuwait phải rời khỏi tàu “ngay lập tức”. Cụ thể, lực lượng Hải quân thuộc IRGC đã đưa ra “cảnh báo khẩn cấp” vào cuối ngày 8-9, yêu cầu thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu quanh khu vực bến cảng và nơi neo đậu của 2 quốc gia vùng Vịnh này phải rời tàu ngay lập tức.

“Chúng tôi cảnh báo tất cả thành viên thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu ở khu vực lân cận bến cảng của Kuwait và Bahrain [...] phải rời khỏi tàu ngay lập tức, dù đang neo đậu hay đang cập bến, vì chúng sẽ trở thành mục tiêu tấn công”, Bộ chỉ huy Hải quân IRGC tuyên bố.

Tuyên bố này cáo buộc Bahrain và Kuwait đã cho phép Mỹ đồn trú lực lượng và đóng vai trò là “đối tác” trong các cuộc tấn công của Washington nhắm vào hoạt động vận tải biển của Iran.

Hành động đáp trả của Iran bắt đầu ngay sau đó, nhiều video lan truyền trên mạng internet cho thấy các tên lửa đạn đạo được phóng từ nhiều địa điểm trên khắp Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các video từ Jordan cho thấy nhiều tên lửa đánh chặn Patriot khai hỏa nhắm vào các vật thể bay đang lao tới. Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti được lực lượng Mỹ sử dụng ở phía đông Amman, được cho là một trong những mục tiêu chính.

Hình ảnh bản đồ cho thấy vị trí chiến lược của Eo biển Hormuz. Nguồn: India Today

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran sau khi IRGC bị cáo buộc 2 lần dùng tên lửa đạn đạo tấn công 1 tàu chiến của Hải quân Mỹ trong 2 ngày trước đó. CENTCOM cho biết 4 tàu chở dầu đã bị tấn công ở Vịnh Oman và tàu thứ 5 bị tấn công gần đảo Kharg của Iran, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn rời tàu trước khi các tàu này bị vô hiệu hóa.

Các cuộc tấn công mới nhất này diễn ra sau đợt tấn công khác vào thứ Bảy tuần trước. Thời điểm đó, CENTCOM thông báo đã tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran sau khi các tên lửa đạn đạo được phóng về phía 1 tàu sân bay và 1 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ



Hai tàu chở dầu đã bị vô hiệu hóa và chiếc thứ 3 - vốn không chở dầu - bị phá hủy sau khi thủy thủ đoàn được lệnh rời tàu. Sau đó, Iran tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu di chuyển trên tuyến đường mà họ mô tả là không được cấp phép qua Eo biển Hormuz, cũng như 3 tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác.