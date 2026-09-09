Iran tuyên bố tấn công 2 tàu Mỹ và 8 tàu chở dầu, giá dầu tăng vọt

ANTD.VN - Iran đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông để trả đũa. Các diễn biến leo thang xung đột gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông qua eo biển Hormuz và đẩy giá dầu toàn cầu lên gần 100 USD/thùng.

Tàu thuyền neo đậu giữa màn sương mù ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 7-9-2026

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9-9 tuyên bố đã tấn công 2 tàu Mỹ, 8 tàu chở dầu và 10 tàu khác tại eo biển Hormuz, trong đợt đáp trả mới nhất sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran.

Theo tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, các tàu trên bị nhắm mục tiêu khi tìm cách đi qua khu vực mà Tehran xác định là “vùng cấm và không an toàn” tại eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố chiến dịch gây thiệt hại lớn, song Mỹ chưa xác nhận thông tin.

Vụ tấn công đáp trả diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo phá hủy 5 tàu chở dầu Iran tại Vịnh Oman và gần đảo Kharg ngày 8-9.

Eo biển Hormuz nhìn từ phía bờ biển Iran

Washington cho biết đây là hành động đáp trả việc Iran hai lần phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Mỹ trong hai ngày trước đó. Tàu chiến Mỹ tránh được các đợt tấn công và không có quân nhân bị thương.

Iran đồng thời phóng tên lửa vào căn cứ Al Azraq ở Jordan, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 18 trong tổng số 20 tên lửa, trong khi 2 quả còn lại rơi xuống khu vực không có dân cư và không gây thương vong.

Các cuộc tấn công qua lại làm gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới. Số tàu hàng qua eo biển ngày 8-9 giảm còn 6 chiếc, so với mức trung bình khoảng 12 chiếc mỗi ngày trong 10 ngày trước đó.

Căng thẳng mới cũng đẩy giá dầu Brent tiến sát 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tiếp tục mở rộng tại vùng Vịnh.