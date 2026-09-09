Nữ YouTuber Trung Quốc qua đời ở tuổi 24, cảnh báo về hệ lụy của trào lưu 'mukbang'

ANTD.VN - Nữ YouTuber nổi tiếng với các video ăn uống trực tuyến (mukbang) tại Trung Quốc vừa qua đời ở tuổi 24. Sự ra đi của cô làm dấy lên lo ngại về những rủi ro sức khỏe đằng sau trào lưu livestream ăn uống và quảng bá thực phẩm tại nước này.

Ganfan Yingying nổi tiếng với các video ăn uống

Theo cáo phó do gia đình công bố, nhà sáng tạo nội dung ẩm thực Chen Ziyi được biết đến với biệt danh “Ganfan Yingying” đã qua đời ngày 17-8-2026. Cô có hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong nhiều năm, Yingying nổi tiếng nhờ các buổi livestream ăn với khối lượng thức ăn rất lớn để thu hút người xem và quảng bá sản phẩm. Trong một phiên bán trứng muối, cô cho biết đã ăn từ 60-70 quả.

Các báo cáo cho biết, do thói quen ăn quá nhiều và lịch ăn uống thất thường lặp đi lặp lại, sức khỏe của Yingying bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô đã phải nhập viện nhiều lần trước khi qua đời vì các vấn đề liên quan đến công việc ăn uống phát trực tiếp.

Ba ngày trước khi qua đời, ngày 14-8, Yingying đăng tải video cuối cùng để trấn an người hâm mộ. Trong clip, bàn tay cô xuất hiện với nhiều vết kim tiêm do truyền dịch.

Nữ YouTuber mukbang "triệu follow" Ganfan Yingying qua đời ở tuổi 24

Cô cho biết, việc ăn quá nhiều trong thời gian dài đã khiến cô bị tụt kali nghiêm trọng. Nồng độ kali trong máu của cô từng giảm xuống còn 2,3 mmol/L, thấp hơn nhiều so với ngưỡng bình thường 3,5-5,5 mmol/L.

Trong video, Yingying cũng gửi lời cảnh báo đến người xem: “Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu”. Cô thừa nhận bệnh tình của mình có liên quan đến nhiều năm làm việc trong các chương trình ăn uống trực tuyến.

Cái chết của Yingying đã gây xúc động lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng cho rằng, sự ra đi của cô liên quan trực tiếp đến áp lực thể chất khắc nghiệt mà các nhà sáng tạo nội dung ẩm thực phải đối mặt.

"Đừng đánh đổi sức khỏe vì tiền" - lời nhắn nhủ cuối cùng của Yingying đến người xem

Vụ việc một lần nữa đặt ngành công nghiệp mukbang và thương mại trực tuyến của Trung Quốc vào tâm điểm tranh luận. Để duy trì hình tượng "người ăn khỏe", thu hút lượt xem và tăng doanh số, một số người có tầm ảnh hưởng thường xuyên ăn với khối lượng vượt ngưỡng.

Các nhà chuyên môn cảnh báo hình thức này không chỉ gây hại cho người sáng tạo nội dung mà còn có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của công chúng về chế độ ăn uống lành mạnh.

Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc đã nhiều lần siết chặt quản lý đối với các video mukbang, yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ nội dung lãng phí thực phẩm và khuyến khích lối sống tiết kiệm.

Tuy nhiên, áp lực về lượt xem và doanh thu vẫn khiến một bộ phận nhà sáng tạo nội dung chấp nhận rủi ro để duy trì sức hút.