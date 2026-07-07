Nghi phạm đánh bom ở Monaco bị bắn chết

ANTD.VN - Cảnh sát Ukraine xác nhận một phụ nữ Ukraine bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) xác định là nghi phạm chính trong vụ đánh bom nhằm vào triệu phú Vadim Ermolaev ở Monaco tuần trước đã được tìm thấy tử vong.

Nghi phạm Anastasia Berezovskaya

Anastasia Berezovskaya, 39 tuổi, đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế vì nghi ngờ đặt thiết bị nổ gây thương tích nghiêm trọng cho doanh nhân gốc Ukraine và các thành viên gia đình ông tại Công quốc Monaco.

Các nhà điều tra Ukraine cho biết họ đã kiểm tra những mối liên hệ của Berezovskaya sau khi người phụ nữ này trở về nước vào ngày 1-7. Trong số đó có hai người đàn ông, một cựu nhân viên thực thi pháp luật và một sĩ quan thuộc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR). Cả hai đều đã thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử vào tài khoản của người phụ nữ này, điều đó khiến họ trở thành nghi phạm trong vụ đánh bom ở Monaco.

Khi bị tra hỏi, sĩ quan HUR đã thú nhận rằng anh ta và đồng phạm đã sát hại Berezovskaya. Thi thể của nạn nhân với nhiều vết đạn bắn vào đầu và vỏ đạn được tìm thấy tại địa điểm mà một trong những kẻ tình nghi giết người đã khai báo.

Cảnh sát cho biết một trong những nghi phạm trong vụ giết người có căn phòng dưới tầng hầm “giống như một hầm tra tấn”. Nhà chức trách cho hay, sĩ quan HUR nêu trên đã hành động trái phép và không báo cáo cấp trên về các khoản thanh toán cho Berezovskaya.

Báo Ukrainskaya Pravda cho biết Berezovskaya rời Ukraine vào tháng 3-2025. Theo các phương tiện truyền thông, người phụ nữ này được cho là có giấy phép cư trú tại Đức, nơi bà ta được cấp quy chế tị nạn vài năm trước. Interpol cho biết Berezovskaya nói tiếng Đức trôi chảy.

Hiện động cơ vụ đánh bom nhằm vào ông Yermolaiev vẫn đang được điều tra, làm rõ.