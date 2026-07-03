Thông tin mới về vụ nổ bom gây chấn động Monaco

ANTD.VN - Một phụ nữ Ukraine bị cho là cải trang thành đàn ông để đánh lạc hướng cảnh sát, đã được xác định là nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở Monaco khiến triệu phú gốc Ukraine Vadim Ermolaev bị thương nặng, theo báo Le Figaro và BFM TV.

Nữ nghi phạm bị cho là cải trang thành đàn ông để đánh lạc hướng cảnh sát



Gần 72 giờ sau vụ nổ, cảnh sát Monaco đã xác định được nghi phạm, kẻ bị cho là đang lẩn trốn ở một quốc gia châu Âu “không phải Monaco cũng không phải Pháp”.

Văn phòng công tố của Công quốc Monaco cho biết, “Lệnh truy nã nghi phạm đã được ban hành”. Đối tượng này bị cáo buộc đã đặt chiếc balo chứa thiết bị nổ tại lối vào một tòa nhà dân cư trên đường Rue Révérend Père Louis Frolla tối 29-6. Vụ nổ đã khiến ông Ermolaev, bà Anna Nasobina và con trai 13 tuổi của họ bị thương.

Theo nguồn tin điều tra của BFM TV, nghi phạm được cho là một phụ nữ Ukraine ở độ tuổi 30. Một ghi chú nội bộ của cảnh sát Monaco mà tờ Le Figaro có được cho biết nghi phạm “có khả năng cải trang để trông giống đàn ông”.

Sau khi theo dõi và đặt thiết bị nổ tại lối vào tòa nhà nêu trên, nghi phạm vội vã rời khỏi hiện trường. Đối tượng này sau đó quay lại để chắc chắn rằng gia đình ông Ermolaev đi vào trong tòa nhà. Cậu bé 13 tuổi là người đầu tiên vào bên trong. Thiết bị nổ được kích hoạt từ xa khi bà Nasobina đi ngang qua chiếc ba lô, một nguồn tin am hiểu vụ án nói với BFM TV.

Tính mạng của Nasobina vẫn đang gặp nguy hiểm, và người phụ nữ đã bị cắt cụt cả hai chân, theo truyền thông. Ông Ermolaev và con trai 13 tuổi cũng bị thương nặng trong vụ nổ.

Các nhà điều tra được cho là đang tập trung vào 2 giả thuyết chính đằng sau vụ ám sát bất thành: tội phạm có tổ chức hoặc sự can thiệp của nước ngoài.

Ông Ermolaev, một doanh nhân gốc Ukraine hiện mang quốc tịch Cộng hòa Cyprus, đã bị Kiev trừng phạt hồi tháng 12-2023 với cáo buộc hoạt động kinh doanh ở Crimea. Các luật sư của ông đã gọi các lệnh trừng phạt là tùy tiện và có động cơ chính trị.

Vụ đánh bom chưa từng có tiền lệ này đã gây chấn động dư luận Monaco, một trong những khu vực an ninh nhất châu Âu, nơi nhiều người Ukraine giàu có đã chuyển đến sinh sống kể từ khi xung đột Nga -Ukraine leo thang vào năm 2022.