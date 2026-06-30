Rộ tin doanh nhân gốc Ukraine bị thương trong vụ nổ ở Monaco

ANTD.VN - Theo truyền thông địa phương, tối 29-6, một thiết bị đã phát nổ tại lối vào tòa nhà dân cư ở Monaco khiến doanh nhân gốc Ukraine Vadim Ermolaev và 2 thành viên trong gia đình ông bị thương.

Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ nổ

Vụ nổ xảy ra ngay trước 21h tối 29-6 trên đường Rue Révérend Père Louis Frolla ở Công quốc Monaco gần biên giới Pháp. Các nhà điều tra tin rằng thiết bị này đã được giấu trong chiếc ba lô để gần lối vào tòa nhà.

Bộ trưởng Ngoại giao Monaco, Christophe Mirmand nói với hãng thông tấn AFP rằng thiết bị này có thể chứa bu lông và đạn, đồng thời cho biết nhà chức trách đang coi vụ nổ có khả năng là hành động tấn công khủng bố.

Chính quyền Monaco vẫn chưa chính thức xác nhận danh tính các nạn nhân, nhưng các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với hãng BFMTV rằng họ là thành viên trong gia đình của “trùm tài phiệt Ukraine” Vadim Ermolaev - doanh nhân sinh năm 1968 tại Dnepropetrovsk.

Trước khi doanh nhân này từ bỏ quốc tịch Ukraine vào năm 2019, tạp chí Forbes xếp ông ở vị trí thứ 35 trong số 100 người giàu nhất nước này. Tờ Le Figaro cũng đưa tin rằng cả 3 nạn nhân đều là thành viên trong gia đình của ông Ermolaev. Hai nạn nhân, ở độ tuổi từ 50 đến 60, được cho là đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi con trai 13 tuổi của họ trong tình trạng ổn định.

Hình ảnh nghi phạm bị camera giám sát ghi lại

Một nghi phạm được cho là đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh bỏ lại chiếc ba lô gần lối vào ngay khi một số người đang vào tòa nhà. Đối tượng này sau đó bỏ chạy về phía Beausoleil, một xã của Pháp giáp với Monaco. Một cuộc truy lùng đã được triển khai sau vụ nổ, nhưng nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Vụ nổ mạnh đến mức có thể nghe thấy từ cách đó vài dãy phố. Chính quyền Monaco cũng đã kích hoạt “kế hoạch đỏ”, một quy trình ứng phó khẩn cấp được sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ gây nhiều thương vong. “Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một hành động như vậy xảy ra ở Công quốc”, Bộ trưởng Ngoại giao Monaco nói.

Eric Ciotti, Thị trưởng thành phố Nice lân cận, mô tả sự việc là một “vụ tấn công”. “Vụ tấn công xảy ra tối nay là một bi kịch ở Monaco”, Thị trưởng Ciotti viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, “Tâm trí tôi hướng về các nạn nhân, gia đình họ và người dân Monaco. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc triển khai lực lượng an ninh và các dịch vụ khẩn cấp”.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.