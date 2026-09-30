Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet sắp “hạ cánh” tại Hà Nội

ANTD.VN -Sau màn “khuấy động” TP.HCM với gần 400 ứng viên trong nước và quốc tế, ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet sẽ tiếp tục “hạ cánh” tại Hà Nội vào ngày 3/10/2026, mở ra cơ hội để các bạn trẻ mang trong mình khát vọng bay, yêu thích môi trường làm quốc tế sẵn sàng bứt phá, thử sức với nghề tiếp viên hàng không.

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc tài chính Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (giữa) chào mừng các ứng viên đến với ngày hội tại TP.HCM

Giấc mơ bay đã “cháy” tại TP.HCM

Ngay từ những giờ đầu, không khí tại ngày hội đã nhanh chóng được “đốt nóng” bởi sự xuất hiện của đông đảo ứng viên đến từ Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Nga… Những bộ trang phục chỉn chu, nụ cười rạng rỡ cùng sự hồi hộp trước mỗi vòng tuyển chọn tạo nên một không gian vừa chuyên nghiệp, vừa trẻ trung và giàu năng lượng. Có người lần đầu thử sức với nghề tiếp viên hàng không, có người đã chuẩn bị từ lâu cho khoảnh khắc này, nhưng điểm chung là tất cả đều mang theo tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tới một hành trình mới.

Không khí ngày hội càng trở nên sôi động khi các ứng viên liên tục trao đổi, làm quen và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị trước các vòng tuyển chọn. Tất cả cùng hội tụ trong một không gian tràn đầy năng lượng, tạo nên màu sắc đa văn hóa đúng với tinh thần của một hãng hàng không đang không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế.

Trẻ trung, năng động, các ứng viên thể hiện tài năng trong ngày hội tuyển dụng

Với Lê Anh Thái, lần đầu tham dự một ngày hội tuyển dụng quy mô lớn mang đến cảm giác vừa háo hức, vừa hồi hộp. “Mọi người đều rất trẻ trung, năng động nên tôi cũng cảm thấy áp lực cạnh tranh khá lớn. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để chạm tới ước mơ trở thành tiếp viên hàng không của Vietjet”, Thái chia sẻ.

Còn với Thanyaporn Sanggawe, một nhân viên văn phòng đến từ Bangkok (Thái Lan), sức hút của nghề tiếp viên hàng không nằm ở cơ hội phát triển nghề nghiệp, thu nhập ổn định và đặc biệt là cơ hội được đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới. Khi biết Vietjet tổ chức đợt tuyển dụng lớn trong năm, cô đã quyết định bay sang Việt Nam để trực tiếp thử sức.

Những câu chuyện như vậy cho thấy tiếp viên hàng không luôn là giấc mơ của những người trẻ muốn bước ra thế giới, khám phá những chân trời mới và thử thách chính mình trong một môi trường năng động.

Hà Nội – điểm hẹn mới, trải nghiệm mới

Sau những dấu ấn tại TP.HCM, ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet sẽ tiếp tục “hạ cánh” tại Hà Nội vào ngày 03/10.

Nếu TP.HCM chứng kiến một ngày hội “bùng nổ” với những màn thể hiện đầy tự tin và những câu chuyện theo đuổi giấc mơ bay, thì Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang đến một sắc màu khác: trẻ trung, háo hức và không kém phần sôi động.

Đặc biệt, ngày hội tại Thủ đô sẽ là dịp để các ứng viên tiếp tục khám phá những yêu cầu thực tế của nghề tiếp viên hàng không, trực tiếp giao lưu, tìm hiểu về môi trường làm việc và thử sức trong hành trình tuyển chọn.

Trở thành tiếp viên Vietjet tạo cơ hội cho các bạn trẻ phát triển nghề nghiệp lâu dài

Theo ông Trần Hữu Quốc, Giám đốc Học viện Hàng không Vietjet Victoria, quy trình tuyển dụng được tổ chức công bằng, minh bạch, tạo cơ hội bình đẳng để mỗi ứng viên thể hiện năng lực, phẩm chất và sự phù hợp với công việc.

“Điều ban giám khảo tìm kiếm không phải là một hình mẫu hoàn hảo rập khuôn, mà là sự tự tin, chân thành của các bạn. Hãy mang đến ngày hội một nụ cười rạng rỡ, một tinh thần chủ động học hỏi và sự chuẩn bị nghiêm túc về ngoại hình, thể chất lẫn ngoại ngữ”, ông Quốc chia sẻ.

Ông Quốc cho rằng điều quan trọng là các ứng viên dám thể hiện chính mình và sẵn sàng học hỏi bởi tiếp viên hàng không không chỉ là một công việc, mà là “tấm vé” để bước ra thế giới.

Trở thành tiếp viên hàng không Vietjet sẽ khoác lên mình bộ đồng phục sắc đỏ rực rỡ, làm việc trên những chuyến bay an toàn, thân thiện và được phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Ngay trong đợt tuyển dụng năm 2026, các ứng viên trúng tuyển có cơ hội nhận chính sách hỗ trợ lên đến 50% học phí đào tạo, cùng những phần thưởng dành cho học viên có thành tích nổi bật.

Sau khi trúng tuyển, các học viên sẽ được đào tạo bài bản tại Học viện Hàng không Vietjet Victoria và các đối tác toàn cầu. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với các mô hình mô phỏng tàu bay, khoang hành khách, buồng lái huấn luyện, hồ bơi tạo sóng tiêu chuẩn Olympic và sân vận động giúp học viên rèn luyện từ kiến thức an toàn, kỹ năng nghiệp vụ đến tác phong chuyên nghiệp.

Với hơn 60 chính sách phúc lợi, đội ngũ nhân viên được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ trong công việc và cuộc sống, từ vé máy bay ưu đãi cho bản thân và gia đình đến các chương trình chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế cao cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài.

Tiếp viên hàng không Vietjet đại diện cho tinh thần trẻ trung, thân thiện, tự tin và luôn hướng tới tương lai

Đón đầu xu hướng công nghệ, đội ngũ tiếp viên hàng không Vietjet cũng có cơ hội tiếp cận những tiện ích hiện đại phục vụ hành khách, trong đó có dịch vụ Internet trên tàu bay.

Mỗi chuyến bay là một bước tiến trên hành trình nghề nghiệp. Trong hệ sinh thái hàng không và dịch vụ đa ngành của Tập đoàn, người lao động Vietjet sẽ được tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.