Mỹ đánh sập cầu cảng chiến lược, mở rộng quy mô chiến dịch quân sự tại Iran

ANTD.VN - Rạng sáng 17-7, quân đội Mỹ đã mở rộng quy mô chiến dịch không kích vào Iran khi đánh sập nhiều cây cầu huyết mạch và phá hủy một tháp giám sát tại cảng biển trọng điểm của nước này.

Mỹ tiến hành cuộc không kích đêm thứ 6 liên tiếp vào Iran

Cô lập cảng biển Bandar Abbas

Động thái này hiện thực hóa lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công vào cơ sở hạ tầng nhằm buộc Tehran phải chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Đáp trả các đòn không kích dồn dập, phía Iran lập tức phóng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ đóng các quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả Qatar - quốc gia vốn đang đóng vai trò trung gian hòa giải cốt lõi cho cuộc chiến này.

Vụ tấn công gây sập ngọn tháp tại cảng Chabahar nằm trên vịnh Oman

Theo truyền hình nhà nước Iran, các đợt không kích dữ dội của Mỹ diễn ra vào ban đêm đã đánh trúng nhiều cây cầu tại tỉnh miền nam Hormozgan, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Vị trí bị oanh tạc nằm tại Bandar Khamir, một thành phố ven biển chiến lược của Iran nhìn ra eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công phá hủy cầu đường bộ và đường sắt này là một ý đồ chiến lược rõ ràng nhằm cô lập Bandar Abbas - cảng biển lớn nhất của Iran. Đòn đánh này nhằm chặn đứng các tuyến vận tải kết nối cảng biển này với vùng trung tâm của đất nước và dẫn thẳng về Thủ đô Tehran.

Các trận không kích cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch ở Thủ đô Tehran

Dù các tuyến đường phụ khác vẫn tạm thời hoạt động, việc Mỹ liên tục leo thang oanh tạc trong 6 đêm liên tiếp đang đe dọa làm tê liệt hoạt động di chuyển khí tài quân sự cũng như dòng luân chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ cho 90 triệu người dân Iran.

Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) xác nhận một đợt tấn công khác đã làm sập một ngọn tháp tại cảng Chabahar nằm trên vịnh Oman. Đây là cửa ngõ thương mại đặc biệt quan trọng kết nối quốc gia láng giềng Afghanistan.

Cảng Chabahar vốn được Iran vận hành dưới sự hỗ trợ và đầu tư lớn từ phía Ấn Độ.

Ngay sau cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chia sẻ hình ảnh ngọn tháp giám sát này bị đổ sập lên mạng xã hội, nhằm khẳng định quyền kiểm soát tối cao của quân đội Mỹ đối với các tuyến hàng hải quanh eo biển.

Iran tuyên bố ngọn tháp này thuần túy phục vụ hoạt động giám sát vận tải thương mại, tuy nhiên Lầu Năm Góc cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đang sử dụng cơ sở này cho các mục đích quân sự.

Trung Đông dậy sóng



Để trả đũa, rạng sáng 17-7, Iran đã phóng một lượng lớn tên lửa đạn đạo sang các nước láng giềng

Tại Qatar, quốc gia này đã phải liên tiếp phát đi cảnh báo khẩn cấp yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn khi hệ thống phòng không liên tục kích hoạt đánh chặn tên lửa trên bầu trời.

Bộ Nội vụ Qatar xác nhận các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã làm 1 trẻ em bị thương. Việc Iran tấn công Qatar gây chấn động mạnh bởi nước này cùng với Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán ngừng bắn.

Iran cũng đồng loạt nã tên lửa vào Bahrain và Kuwait. Quân đội Jordan xác nhận đã đánh chặn thành công 3 tên lửa bay qua không phận vào sáng 17-7.

Nhiều tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận tại Irbil và Sulaymaniyah thuộc vùng tự trị phía bắc Iraq khi lực lượng phòng không tại đây tổ chức đánh chặn hỏa lực từ Iran.

Xung đột leo thang nghẹt thở đã xé nát thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được vào tháng trước.

Quân đội Mỹ chuyển hướng tàu thương mại cố phá vỡ lệnh phong tỏa ở Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố trên mạng xã hội X rằng họ đã chặn đứng 3 tàu thương mại cố tình vượt hàng rào cấm vận, chế ngự 1 tàu không tuân thủ và trực tiếp lên boong 1 tàu khác để kiểm tra.

Dữ liệu hàng hải từ Lloyd’s List Intelligence cho thấy lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển này đã sụt giảm gần 1/4 ngay từ đầu tháng.

Hiện tại, nhiều hãng tàu vận tải dầu mỏ lớn đã chọn giải pháp "án binh bất động" hoặc tắt hoàn toàn thiết bị định vị để tránh rủi ro.

Các quốc gia vùng Vịnh đang nỗ lực chuyển hướng xuất khẩu năng lượng qua các đường ống dẫn dầu trên đất liền, nhưng khối lượng này là quá nhỏ so với sự thiếu hụt do tuyến đường biển bị đóng băng.

Bất chấp tình hình căng thẳng, phát biểu trước công chúng Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Chúng ta đang chiến thắng lớn tại Iran và các bạn sẽ thấy thành quả của nỗ lực này trong thời gian rất, rất ngắn sắp tới".