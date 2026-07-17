Ukraine tuyên bố phá hủy oanh tạc cơ Tu-95 của Nga

ANTD.VN - Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tập kích căn cứ Engels của Nga và phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95.

"Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 tại căn cứ Engels, loại máy bay Nga từng sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào đất nước chúng ta. Căn cứ này cách biên giới Ukraine khoảng 800 km", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên X ngày 17/7.

Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine "đang tự vệ một cách chính đáng và chủ động". Ông viết thêm rằng Ukraine cũng đã tấn công các cơ sở thuộc ngành dầu mỏ của Nga, cùng nhiều mục tiêu tại những khu vực mà Nga đang kiểm soát tại Ukraine.

SBU ngày 17/7 xác nhận lực lượng này đã triển khai các máy bay không người lái (drone) tầm xa để tấn công mục tiêu. Chiến dịch được thực hiện trong nỗ lực làm suy giảm năng lực quân sự và kinh tế của Nga, theo các nhiệm vụ do Tổng thống Zelensky đề ra.

"Chiếc Tu-95 đã hư hại nghiêm trọng, phần đuôi bị xé rời hoàn toàn", SBU thông báo.

Theo Kiev Post, đợt tập kích căn cứ không quân Engels, tỉnh Saratov, diễn ra vào sáng sớm ngày 16/7. Cư dân thành phố Engels và Saratov gần đó cho biết đã có nhiều drone bay tầm thấp xuất hiện, sau đó là loạt tiếng nổ vang lên.

Hãng tin Nga Astra phân tích các hình ảnh và video trên mạng xã hội, xác nhận đã có một vụ hỏa hoạn ở sân bay quân sự Engels. Tuy nhiên, hãng chưa rõ thiệt hại cụ thể với máy bay, kho đạn hay các hạ tầng quân sự khác.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin.

Căn cứ không quân Engels là nơi đóng quân duy nhất của phi đội oanh tạc cơ chiến lược Tu-160, cùng hàng chục máy bay Tu-22M3 và Tu-95MS.