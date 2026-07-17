Tiêm kích bay biểu diễn ‘vuốt tóc’ khán giả, Hải quân Mỹ mở cuộc tra soát an toàn

ANTD.VN - Một tiêm kích F/A-18E Super Hornet của đội biểu diễn Blue Angels đã bay thấp bất thường trong chương trình tại bang Florida, khiến nhiều khán giả "thót tim" và buộc Hải quân Mỹ mở cuộc tra soát an toàn.

Trong chương trình Breakfast with the Blues sáng 15/7, hoạt động mở màn cho Tuần lễ Trình diễn Hàng không Pensacola ỏ bang Florida của Mỹ, đội biểu diễn Blue Angels đã thực hiện nhiều bài biểu diễn trước sự chứng kiến của khán giả trên bãi biển.

Đội biểu diễn Blue Angels

Tuy nhiên, một trong các tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Blue Angels đã lượn thấp bất thường, khiến những khán giả lâu năm cũng cảm thấy bất ngờ.



"Tôi đã đến đây 10 năm và chưa bao giờ thấy bài bay như vậy. Tôi thực sự nghĩ phi cơ sắp lao trúng chúng tôi, nhưng vẫn rất ấn tượng", Ashley Korn, khán giả theo dõi chương trình, nhớ lại.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet

Video do người dân ghi lại cho thấy chiếc F/A-18E Super Hornet nghiêng cánh và lướt trên đám đông, có thời điểm chỉ cách những người bên dưới khoảng vài mét. Luồng khí xả động cơ đã làm cát, ô che nắng, ghế và lều bay khắp bãi biển, khiến nhiều người vội chạy giữ đồ đạc.

Nhân chứng Lane Wilkerson chia sẻ cô sẽ "nhớ khoảnh khắc này suốt đời", trong khi Lillie Korn nói màn trình diễn "gây phấn khích" và khác với tưởng tượng ban đầu của cô.

Đội biểu diễn Blue Angels

Đại diện đội biểu diễn Blue Angels xác nhận một tiêm kích đã tiếp cận đám đông "ở độ cao thấp hơn quy trình tiêu chuẩn", nhấn mạnh an toàn của cộng đồng địa phương, khán giả và phi công luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ban chỉ huy đội bay đang xem xét toàn bộ diễn biến và rà soát an toàn kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm mọi hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn của hải quân Mỹ và Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA).

Blue Angels được thành lập năm 1946 và là đội biểu diễn bay lâu đời, nổi tiếng nhất của Hải quân Mỹ. Đơn vị hiện sử dụng 6 tiêm kích F/A-18E Super Hornet để biểu diễn, cùng một chiếc F/A-18F Super Hornet hai chỗ ngồi làm máy bay dự bị và phục vụ các chuyến bay trải nghiệm.