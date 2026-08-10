Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hàng loạt chuyến bay bị hủy

ANTD.VN - Bão Dolphin mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Trung Quốc, gây ra cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất. Đây là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Những con sóng khổng lồ đánh vào bờ biển ở huyện Sanmen, tỉnh Chiết Giang, khi bão Dolphin tiến gần. Ảnh: cnsphoto/Reuters

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, bão Dolphin đổ bộ gần Yuhuan thuộc tỉnh Chiết Giang vào khoảng 17h30 ngày 9-8. Khi đổ bộ, bão duy trì sức gió tối đa 151 km/h gần tâm bão, tương đương với bão cấp 1 trên thang Saffir-Simpson.

Ngoài việc sơ tán ít nhất 30.300 người, Thượng Hải đã hủy khoảng 1.500 chuyến bay, theo nhà cung cấp dữ liệu theo dõi chuyến bay VariFlight. Các cơ quan chức năng đã sơ tán công nhân làm việc ngoài khơi đến nơi an toàn, yêu cầu các tàu thuyền quay trở lại cảng và tăng cường kiểm tra tại những hồ chứa, khu vực dễ xảy ra sạt lở, công trường xây dựng và các địa điểm du lịch.

Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra vào ngày 10-8 tại Chiết Giang, Thượng Hải, phía bắc Phúc Kiến, đông bắc Giang Tây, và phần lớn Giang Tô. Theo các nhà dự báo, một số khu vực ở phía Đông tỉnh Chiết Giang có thể ghi nhận lượng mưa từ 250-500 mm. Mưa lớn có thể kéo dài, làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, đặc biệt là ở các vùng núi và dọc theo các con sông suối nhỏ.

Người phụ nữ di chuyển khó khăn qua khu vực bị ngập ở Thượng Hải. Ảnh: cnsphoto/Reuters

Giao thông đã bị gián đoạn trên diện rộng ở phía Đông Trung Quốc. Một khách du lịch họ Chen 42 tuổi đến từ Quảng Đông, cho biết ông đã bị mắc kẹt ở Thượng Hải sau khi chuyến bay của gia đình ông, dự kiến ​​khởi hành vào ngày 9-8, bị hủy. Ông nói rằng gia đình đã đặt lại vé trên chuyến bay lúc 22h tối nay, mặc dù họ không chắc liệu máy bay có thể cất cánh hay không.

Tại tỉnh Chiết Giang lân cận, thành phố Ôn Châu đã sơ tán hơn 900.000 người và mở hơn 1.000 nơi trú ẩn khẩn cấp. Tại tỉnh Phúc Kiến, chính quyền đã sơ tán 98.900 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao, theo Tân Hoa Xã.

Cơ quan hàng hải Phúc Kiến cho biết 55 tuyến phà chở khách ven biển đã bị đình chỉ, tất cả 115 dự án xây dựng ngoài khơi bị tạm dừng và 290 tàu phục vụ hoạt động xây dựng được di chuyển đến vùng biển an toàn.