"Miss Asian 2026" khởi động mùa giải thứ 5

ANTD.VN - Cuộc thi "Miss Asian 2026" diễn ra từ ngày 26 đến 31/10 tại Gia Lai, mở đầu với lễ trao dải băng đại diện và chương trình trình diễn thời trang trước khi bước vào các phần thi bán kết, tài năng và chung kết.

"Miss Asian 2026" do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện, được tổ chức theo Văn bản chấp thuận số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, cuộc thi hướng đến việc tôn vinh hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đồng thời lồng ghép các hoạt động giới thiệu văn hóa, con người và du lịch địa phương trong khuôn khổ "Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026".

Mở đầu chuỗi hoạt động của "Miss Asian 2026" là lễ đón đoàn và trao dải băng đại diện cho các thí sinh. Đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò nhà sáng lập, bà Đặng Gia Bena, Chủ tịch Miss Business World, góp phần định hướng và tổ chức mùa giải thứ năm. Sau nghi thức trao dải băng đại diện, Ban tổ chức đã phổ biến lịch trình, nội dung và yêu cầu của từng phần thi, giúp các thí sinh nắm rõ kế hoạch để chuẩn bị cho những chặng tiếp theo. Chiều cùng ngày, chuỗi hoạt động mở màn tiếp tục với chương trình trình diễn thời trang tại Topeco Thị Nại. Không gian cầu cảng và cảnh quan mặt nước tạo bối cảnh cho phần trình diễn bộ sưu tập có tên gọi “Cầu vồng đa sắc”. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi Bến tàu Quy Nhơn.

Các thí sinh "Miss Asian 2026" bắt đầu lịch trình cuộc thi tại Gia Lai

Tại đây, các thí sinh giới thiệu bộ sưu tập “Cầu vồng đa sắc” của nhà thiết kế Tony Phạm. Thay vì tổ chức trong khán phòng, chương trình diễn ra ngoài trời, với sàn diễn hướng ra không gian đầm Thị Nại. Bộ sưu tập sử dụng nhiều gam màu như đỏ, xanh, hồng, vàng và ngọc lam, kết hợp phom dáng hiện đại với những đường nét thanh lịch. Các thiết kế có sự khác biệt về màu sắc và cách tạo hình, tạo nên nhịp điệu cho màn trình diễn. Với các thí sinh, đây cũng là dịp thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, cách di chuyển và phong thái trước ống kính trong một hoạt động tập thể.

Á hậu Hải Yến đảm nhận vị trí mở màn, trong khi "Hoa hậu Nhân ái" Hồng Lan trình diễn ở vị trí kết thúc bộ sưu tập. Các thí sinh lần lượt xuất hiện trong những thiết kế mang sắc thái riêng, tạo nên tổng thể nhiều màu sắc trên sàn diễn. Dù có nền tảng nghề nghiệp khác nhau, họ cùng tham gia hoạt động thời trang như một phần trong lịch trình của cuộc thi.

Toàn cảnh dàn thí sinh "Miss Asian 2026" khoe sắc trên cầu cảng Topeco Thị Nại, mở màn mùa giải thứ năm giữa không gian đầm biển Quy Nhơn

NTK Tony Phạm cùng Á hậu Hải Yến và "Hoa hậu Nhân ái" Hồng Lan trong bộ sưu tập “Cầu vồng đa sắc”

Một chi tiết bất ngờ xuất hiện khi chương trình đang diễn ra là cầu vồng hiện lên phía sau sàn diễn. Hình ảnh này tạo nên sự trùng hợp với tên gọi “Cầu vồng đa sắc” của bộ sưu tập. Không nằm trong kịch bản, khoảnh khắc thiên nhiên ấy trở thành điểm đáng nhớ của buổi trình diễn, đồng thời tạo nên những khung hình khác biệt giữa trang phục nhiều màu sắc và cảnh quan đầm Thị Nại.

Sau hai hoạt động mở đầu trong ngày 26-10, các thí sinh tiếp tục chuẩn bị cho đêm Bán kết và Tài năng dự kiến diễn ra tối 27/10 tại Trung tâm Hội nghị LUVIAF Quy Nhơn. Đây là chặng thi trước chung kết, đòi hỏi thí sinh hoàn thiện phần thể hiện trên sân khấu và chuẩn bị cho những nội dung theo yêu cầu của ban tổ chức.

Các thí sinh trình diễn trong không gian ngoài trời bên đầm Thị Nại

Đêm chung kết Miss Asian 2026 dự kiến diễn ra tối 31/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Các hoạt động của cuộc thi kéo dài trong sáu ngày, từ 26 đến 31/10 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh mục tiêu tìm kiếm gương mặt đạt danh hiệu, cuộc thi đặt trong chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, gắn hình ảnh nữ doanh nhân với thông điệp về sự chủ động, năng lực và vai trò trong đời sống xã hội. Các hoạt động bên lề cũng được tổ chức trong bối cảnh Gia Lai triển khai các chương trình thuộc "Năm Du lịch Quốc gia 2026", qua đó góp phần giới thiệu cảnh quan và điểm đến của địa phương.

Một số hình ảnh về các hoạt động đầu tiên của thí sinh tại "Miss Asian 2026":