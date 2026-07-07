Indonesia trục xuất, cấm nhập cảnh gần 100 tội phạm đánh bạc trực tuyến

ANTD.VN - Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Indonesia ngày 6-7 cho biết đã trục xuất 92 công dân Trung Quốc và cấm họ nhập cảnh trở lại nước này suốt đời.

Các công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì cáo buộc tội phạm mạng bị trục xuất

Giới chức xuất nhập cảnh Indonesia cho biết, 92 công dân Trung Quốc bị trục xuất sau khi bị bắt giữ vì liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư và đánh bạc trực tuyến tại đảo Batam.

Theo Cục Di trú Indonesia, việc trục xuất được thực hiện qua Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta trên chuyến bay đến Quảng Châu, Trung Quốc.

Việc trục xuất được tiến hành theo đề nghị của Chính phủ Trung Quốc, với sự phối hợp của lực lượng hộ tống do Bắc Kinh cử sang và toàn bộ chi phí do phía Trung Quốc chi trả.

Tổng Giám đốc Cơ quan Di trú Indonesia Hendarsam Marantoko khẳng định nước này áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với người nước ngoài tham gia các loạ hoạt động tội phạm xuyên quốc.

"Những vụ trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn này sẽ là biện pháp răn đe mạnh mẽ và ngăn chặn các công dân nước ngoài khác tham gia vào các hoạt động tội phạm ở Indonesia. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ người nước ngoài nào đe dọa trật tự công cộng và an ninh quốc gia" - ông Marantoko nói.

Ông đồng thời khẳng định Indonesia sẽ tiếp tục siết chặt thực thi pháp luật về xuất nhập cảnh và tăng cường kiểm soát biên giới để bảo đảm an ninh quốc gia.