Đội của Công Phượng chưa ghi nổi bàn nào ở V-League

Trước chuyến làm khách tại đất Cảng, Đồng Nai đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Việt Thắng mới giành được 1 trận hòa, còn lại là 4 thất bại, qua đó chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng lo ngại hơn, hàng công Đồng Nai chưa ghi nổi bàn thắng nào kể từ khi lên V-League.
Trên sân Hải Phòng, mọi thứ không khá hơn với Đồng Nai khi họ tiếp tục "tịt ngòi". Không những thế, pha lập công duy nhất của Tagueu cuối hiệp 1 còn khiến đội khách hoàn toàn trắng tay và tiếp tục chôn chân ở vị trí 14/14, với vỏn vẹn 1 điểm sau 5 trận thua và 1 trận hòa.
Trong khi đó, 3 điểm giúp Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.
Với những gì đã thể hiện, HLV Việt Thắng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp Đồng Nai tìm được trụ lại V-League.
Khi hàng công vẫn chưa biết cách ghi bàn còn sự phối hợp giữa các tuyến chưa đạt yêu cầu, hành trình tại V-League 2026/27 hứa hẹn sẽ tiếp tục đầy gian nan với đội bóng này.