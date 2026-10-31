ANTD.VN - Hình ảnh HLV Michael Carrick liên tục đưa tay ôm mặt, thể hiện sự thất vọng và bất lực đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong thất bại 0-2 của Man United tại Stamford Bridge. Một buổi tối đầy ám ảnh với nhà cầm quân người Anh khi Quỷ đỏ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Trên sân Stamford Bridge tối 31-10, MU bước vào trận đấu với nhiệm vụ tìm kiếm kết quả tích cực, nhằm giải tỏa sức ép sau chuỗi màn trình diễn đáng thất vọng. Thế nhưng, thay vì tìm được lối thoát, Quỷ đỏ lại trải qua thêm những phút đáng quên trước Chelsea.

Phản ứng của Carrick khi MU thua muối mặt trước Chelsea (Ảnh: Getty Images)

Trong hiệp một, Carrick có thể phần nào hài lòng với cách các học trò nhập cuộc. MU chơi khá chủ động, tạo được những cơ hội nguy hiểm và thậm chí đã một lần đưa bóng vào lưới Chelsea nhờ pha đánh đầu của Matheus Cunha, trước khi bị VAR từ chối.

Tuy nhiên, những hy vọng của Carrick nhanh chóng bị dập tắt sau giờ nghỉ.

Phút 50, từ tình huống Romeo Lavia đoạt bóng ở giữa sân, Chelsea tổ chức phản công nhanh. Morgan Rogers đột phá vào vòng cấm rồi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Senne Lammens, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chiến lược gia người Anh bât lực trên băng ghế chỉ đạo (Ảnh: Getty Images)

Bàn thua khiến Carrick không giấu được sự thất vọng. Nhà cầm quân của MU liên tục đưa tay lên ôm mặt, phản ứng trước tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của các học trò.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của đội khách.

Phút 63, Lisandro Martinez có pha phạm lỗi với Wesley Fofana trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu trung vệ người Argentina và cho Chelsea hưởng phạt đền.

Trên đường biên, Carrick tiếp tục có phản ứng đầy thất vọng. Hình ảnh HLV người Anh ôm mặt khi chứng kiến Martinez rời sân cho thấy sự bất lực trước tình thế ngày càng bất lợi của đội bóng.

Chỉ một phút sau, Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho The Blues.

Đây là thời điểm những vấn đề cố hữu của Quỷ đỏ bộc lộ rõ nhất. Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, các cá nhân mắc sai lầm và đội bóng không đủ khả năng duy trì sự tập trung trong những thời khắc quyết định. Carrick đứng ngoài đường biên, chứng kiến mọi thứ diễn ra theo chiều hướng bất lợi mà không thể xoay chuyển tình thế.

Ngày Carrick bị sa thải có lẽ sắp tới (Ảnh: Getty Images)

Nếu nhìn vào những biểu cảm trên khuôn mặt cựu tiền vệ này, có thể hiểu vì sao 90 phút tại Stamford Bridge lại trở thành trải nghiệm nặng nề đến vậy. Từ bàn thua đầu tiên cho tới chiếc thẻ đỏ của Martinez, Carrick liên tục phải chứng kiến những sai lầm khiến mọi tính toán chiến thuật của ông bị phá vỡ.

Thất bại này cũng khiến tình cảnh của MU thêm đáng lo ngại. Sau 9 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, Quỷ đỏ mới có 7 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.