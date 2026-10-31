CLB Thể Công Viettel chia tay HLV Popov trong đêm

ANTD.VN - Trận thua đậm Nam Định 1-3 được xem là giọt nước tràn ly buộc HLV Velizaz Popov phải rời ghế HLV trưởng CLB Thể Công Viettel, ngay trong đêm 31-10.

"HLV Velizar Popov đã rời khỏi vị trí HLV trưởng. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp trong chặng đường đã qua", CLB Thể Công Viettel thông báo về việc chia tay HLV người Bulgaria trong đêm 31-10.

Quyết định "đường ai nấy đi" được đội bóng Quân đội đưa ra ngay sau trận thua Nam Định 1-3 thuộc vòng 6 V-League tối cùng ngày, và 3 ngày sau trận thua Seoul FC 0-5 tại C2 châu Á.

CLB Thể Công Viettel thông báo chia tay HLV Popov trong đêm 31-10 (Ảnh chụp màn hình)

Ông Popov từng rất thành công khi dẫn dắt "đội bóng nhà nghèo" Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 với 2 chức vô địch Cúp quốc gia liên tiếp (2023, 2023/24) và 1 Siêu cúp quốc gia (2023.

Tháng 4-2025, Thể Công Viettel chính thức công bố hợp đồng với ông Popov, hi vọng sự mát tay của nhà cầm quân người Bulgaria này giúp đội bay cao mùa kế tiếp. Ông Popov cũng có khởi đầu như mơ khi giúp Thể Công Viettel thắng Đà Nẵng tới 6-0 ngay trận ra mắt ngày 2-5-2025.

Tới V-League 2026/27, Thể Công Viettel đặt mục tiêu vô địch "cạnh tranh vô địch V-League", vào chung kết "Cúp quốc gia", "top 8 Cúp C2 châu Á".

Tuy nhiên lúc này, đoàn quân của HLV Popov mới chỉ có 4 điểm sau 6 vòng đấu và xếp hạng 12/14 V-League. Còn ở C2 châu Á, đội mới chỉ có 1 trận hòa và 2 trận thua.

Bên cạnh thành tích thiếu thuyết phục, ông Popov còn có những phát biểu chỉ trích nhắm vào trọng tài, Ban tổ chức, bị Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra quyết định xử phạt. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh mà đội bóng áo lính xây dựng.

Phía trước là quãng nghỉ FIFA Days tháng 11, thời điểm Thể Công Viettel tìm kiếm tân HLV trưởng, với hi vọng đưa đội bóng trở lại vị thế và tiếp tục thực hiện các mục tiêu dang dở của mùa giải.