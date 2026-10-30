Hai bàn thắng, trọn niềm vui của THPT Tự Lập tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - cúp Number 1 Active

ANTD.VN - Tại lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026, tranh Cúp Number 1 Active, THPT Tự Lâp đã có cuộc tranh tài đầy dấu ấn và nỗ lực với THPT Đông Kinh. Trong thời gian “phơi nắng” những cầu thủ Tự Lâp đã không phụ sự động viên của thầy cô, HLV để mang lại chiến thắng, một kết quả như mong đợi với tỉ số 2-0 sau màn so tài quyết liệt, giàu tinh thần thể thao.