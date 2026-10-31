176 vận động viên bước vào tranh tài tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Vô địch Quốc gia PVOIL VOC 2026

ANTD.VN - Ngày 31/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khai mạc. Đây là cột mốc lịch sử khi giải đấu lần đầu tiên chính thức gia nhập hệ thống thi đấu quốc gia, hướng tới kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển.

Mùa giải năm nay ghi nhận quy mô mở rộng với sự tham gia của 88 đội đua và 176 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên toàn quốc. Các tay đua tranh tài ở 4 hạng đấu: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng). Tổng giá trị giải thưởng của PVOIL VOC 2026 lên tới 526 triệu đồng.

Quy mô giải năm 2026 mở rộng với 88 đội đua và 176 vận động viên, tranh tài ở 4 hạng đấu

Trong 3 ngày tranh tài liên tục trên diện tích hơn 150 héc-ta địa hình đồi đất, rừng và đầm lầy, các vận động viên sẽ phải chinh phục 23 đường thi cùng 1 đường đua đêm Adventure đặc biệt diễn ra vào đêm 31/10. Nhằm tăng tính kịch tính, hấp dẫn cho giải, Ban Tổ chức đã quyết định chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, đồng thời tổ chức một số đường thi song song theo cặp. Điều này không chỉ đặt ra thử thách lớn về sức bền và khả năng tập trung của các tay đua, mà còn đẩy giới hạn vận hành của những chiếc xe lên mức cao nhất, thể hiện đúng tinh thần “off-road - vượt qua mọi giới hạn”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Đánh giá về ý nghĩa sự kiện, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, việc đưa PVOIL VOC vào hệ thống thi đấu quốc gia giúp thúc đẩy phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn. Giải đấu vừa nâng cao trình độ tay lái, lan tỏa ý thức an toàn giao thông và kỹ năng cứu hộ cộng đồng tại địa hình khó khăn, vừa góp phần quảng bá du lịch và phát triển kinh tế thể thao Thủ đô.

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam vô địch quốc gia PVOIL Cup 2026 chính thức khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam lần đầu tiên gia nhập hệ thống giải vô địch quốc gia

Gần 180 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên toàn quốc tham dự giải

Không chỉ là sân chơi của giới tốc độ, PVOIL VOC 2026 còn là lễ hội dành cho người hâm mộ. Bên cạnh việc theo dõi các chặng đua, khán giả trực tiếp trải nghiệm cảm giác "off-road thực thụ" tại 2 đường lái thử được thiết kế riêng với đa dạng địa hình (dốc nghiêng, bùn lầy, hố so le, đường đá...) dưới sự giám sát an toàn của đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp.