Lê Kiều Mai giành Á quân Bolero tại "Đấu trường Nhạc Việt 2026"

ANTD.VN - Với chất giọng ngọt ngào và phong cách thể hiện giàu cảm xúc, Lê Kiều Mai đã ghi dấu ấn tại "Đấu trường Nhạc Việt mùa 4" và danh hiệu Á quân dòng nhạc Bolero. Kết quả được xướng tên trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải, khép lại hành trình tranh tài của các giọng ca theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình và Bolero.

Vòng chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi "Đấu trường Nhạc Việt mùa 4" diễn ra tại Nhà hát VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam quy tụ những thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng tuyển chọn. Trong số những gương mặt được vinh danh, Lê Kiều Mai gây chú ý khi giành danh hiệu Á quân dòng nhạc Bolero.

Được tổ chức qua 4 mùa giải, "Đấu trường Nhạc Việt" hướng đến việc tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình và Bolero. Cuộc thi tạo cơ hội để các thí sinh thể hiện khả năng ca hát, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và tiếp cận môi trường âm nhạc chuyên nghiệp.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay được triển khai qua nhiều vòng thi, kết hợp tuyển chọn trực tuyến với các phần tranh tài trực tiếp. Ngay từ vòng sơ khảo, thí sinh trên cả nước có thể đăng ký tham gia bằng cách gửi video trình bày ca khúc tự chọn thuộc dòng nhạc dân ca trữ tình hoặc Bolero. Các phần thể hiện được đánh giá dựa trên chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc, khả năng truyền tải cảm xúc và tiềm năng phát triển của người dự thi.

Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi "Đấu trường Nhạc Việt năm 2026" tại Nhà hát VOV

Sau vòng tuyển chọn trực tuyến, những thí sinh được lựa chọn tiếp tục tranh tài tại các điểm thi trực tiếp khu vực. Việc biểu diễn cùng ban nhạc đặt ra những yêu cầu khác so với hình thức ghi hình dự thi, đòi hỏi thí sinh phải làm chủ giọng hát, giữ nhịp, xử lý giai điệu và thể hiện bản lĩnh sân khấu. Qua từng vòng thi, các ứng viên có thêm cơ hội hoàn thiện kỹ năng trước khi bước vào những chặng quyết định.

Một điểm đáng chú ý của cuộc thi là hoạt động tập huấn dành cho thí sinh lọt vào vòng bán kết và chung kết. Dưới sự hướng dẫn của Ban giám khảo và các nghệ sĩ có kinh nghiệm, thí sinh được trau dồi kỹ thuật nhả chữ, kiểm soát hơi thở, xử lý tác phẩm và xây dựng phong cách biểu diễn. Đây cũng là những yếu tố quan trọng đối với dòng nhạc Bolero, nơi cách phát âm, độ luyến láy và khả năng truyền tải tâm trạng có ảnh hưởng lớn đến sức hấp dẫn của phần trình diễn.

Trong hành trình đó, Lê Kiều Mai là một trong những thí sinh nhận được sự chú ý của Hội đồng Nghệ thuật. Sở hữu chất giọng nữ trung, có độ vang tự nhiên, cô theo đuổi cách thể hiện thiên về sự mềm mại, mộc mạc, phù hợp với đặc trưng của dòng nhạc trữ tình. Thay vì đặt nặng kỹ thuật phô diễn, phần thể hiện của Lê Kiều Mai hướng đến việc làm rõ giai điệu và cảm xúc của ca khúc.

Ở vòng tuyển chọn trực tuyến, video dự thi của Lê Kiều Mai nhận được sự quan tâm từ khán giả. Hình thức dự thi này tạo cơ hội để các thí sinh giới thiệu màu sắc âm nhạc cá nhân trước khi bước vào sân khấu trực tiếp. Với Lê Kiều Mai, hành trình từ vòng sơ khảo đến những chặng thi sau đó là dịp để chị tiếp tục hoàn thiện cách xử lý bài hát và khả năng biểu diễn.

Khi chuyển sang các vòng thi trực tiếp, thí sinh phải thích ứng với không gian sân khấu, sự phối hợp cùng ban nhạc và áp lực khi trình diễn trước Ban giám khảo, khán giả. Những yêu cầu này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lựa chọn ca khúc đến cách xử lý từng đoạn nhạc. Việc giữ được sự ổn định trong giọng hát, đồng thời tạo dấu ấn riêng trong cách thể hiện, là một trong những yếu tố giúp thí sinh tiến sâu tại cuộc thi.

Với phong độ ổn định, tư duy âm nhạc chỉn chu và phong thái tự tin trên sân khấu, Lê Kiều Mai đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký để ghi tên mình vào bảng vàng danh dự với danh hiệu Á quân dòng nhạc Bolero tại "Đấu trường Nhạc Việt năm 2026"

Danh hiệu Á quân dòng nhạc Bolero là kết quả đáng ghi nhận dành cho Lê Kiều Mai sau quá trình tham gia và vượt qua các vòng tranh tài của mùa giải thứ tư. Thành tích này cũng mở ra thêm cơ hội để cô tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mình lựa chọn, tích lũy kinh nghiệm sân khấu và tìm kiếm sự kết nối với công chúng yêu Bolero.

Tại đêm chung kết, bên cạnh các danh hiệu Quán quân và Á quân, Ban tổ chức còn trao giải Ba, giải Tư cùng một số giải phụ như: "Thí sinh được yêu thích nhất", "Thí sinh có triển vọng nhất" và "Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất". Hệ thống giải thưởng ghi nhận những kết quả nổi bật của các thí sinh sau hành trình dự thi, đồng thời khép lại mùa giải với nhiều dấu ấn về giọng hát và phong cách biểu diễn.

Sau 4 mùa tổ chức, "Đấu trường Nhạc Việt" tiếp tục là sân chơi dành cho những người yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình và Bolero. Với các thí sinh được vinh danh, trong đó có Á quân Lê Kiều Mai, kết quả tại cuộc thi không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình tranh tài mà còn là động lực để tiếp tục rèn luyện, phát triển khả năng ca hát và theo đuổi con đường âm nhạc.