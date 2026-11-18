ANTD.VN - Cụm thi đua số 16 - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2027. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và Ban chỉ huy Công an 9 đơn vị cơ sở thuộc Cụm thi đua số 16 gồm: Công an phường Chương Mỹ và Công an các xã Tam Hưng, Quảng Bị, Dân Hòa, Xuân Mai, Hòa Phú, Trần Phú, Thanh Oai, Bình Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn cơ sở

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, năm 2026, Cụm thi đua số 16 đã tổ chức ký giao ước thi đua, cụ thể hóa các chỉ tiêu công tác đến 100% đầu mối trực thuộc và 100% cán bộ, chiến sĩ với khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Tiên phong, đột phá - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”. Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị đã triển khai 4 đợt thi đua ngắn và các đợt thi đua chuyên đề do Bộ Công an, Công an thành phố phát động...

Trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, Công an các xã, phường trong Cụm đã nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an thành phố các phương án bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nội địa, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo và an ninh mạng. Các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng hoặc bị động, bất ngờ.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong năm 2026, toàn Cụm đã điều tra, khám phá 149/156 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 95,5%. Các đơn vị phát hiện 137 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế (đạt 141,2% chỉ tiêu) và 389 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (đạt 134,6% chỉ tiêu), xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước 3 tỷ 485 triệu đồng. Về tội phạm ma túy, toàn Cụm phát hiện, xử lý hình sự 151 vụ với 210 đối tượng; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 144 đối tượng, đạt 103,5% chỉ tiêu giao.

Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và thực hiện Đề án 06, các đơn vị đã hoàn thành rà soát, kiểm tra cư trú đối với 121.705 hộ với 481.211 nhân khẩu; hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Toàn Cụm vận động, thu hồi 18/9 vũ khí (đạt 200% chỉ tiêu); triển khai 9 phương án khung giải quyết ùn tắc giao thông, xử lý 1.889 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền phạt 954 triệu 523 nghìn đồng; đồng thời duy trì kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, chợ và khu dân cư tập trung. Tổng kết năm công tác, toàn Cụm có 16 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến cấp Công an thành phố, 82 lượt tập thể và 492 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 16 - CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Về việc cụ thể hóa các phong trào thi đua vào thực tiễn công tác tại cơ sở, Đại úy Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng – Cụm trưởng Cụm thi đua số 16 năm 2026 cho biết: "Xác định phong trào thi đua 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' là nhiệm vụ xuyên suốt gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, toàn Cụm đã xây dựng và triển khai 2 mô hình cấp Cụm cùng 54 mô hình cấp cơ sở. Cùng với việc duy trì các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự như 'Camera an ninh', 'Cổng trường an toàn', 'Zalo - kết nối cộng đồng vì cuộc sống bình yên'... các đơn vị đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại xã Xuân Mai, xã Tam Hưng, Bệnh viện K Tân Triều, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ con cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh kết quả đạt được, các đơn vị trong Cụm cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong việc cụ thể hóa nội dung thi đua, công tác kiểm tra, đôn đốc và quản lý cán bộ để đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc trong năm 2027".

Đưa phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, động lực thường xuyên trong mỗi cán bộ, chiến sĩ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 16 đã đạt được trong năm 2026.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, năm 2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra ngày càng cao. Đặc biệt, việc tiếp tục vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và trực tiếp hơn đối với lực lượng Công an cấp xã.

Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, gần dân, sát dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng chỉ rõ phong trào thi đua ở một số mặt công tác có thời điểm chưa thực sự đồng đều; việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào có mặt còn hạn chế; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt được kết quả như mong muốn; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương điển hình tiên tiến cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đơn vị không chỉ nhìn vào những kết quả đã đạt được để tự hài lòng, mà cần nhìn thẳng vào những việc chưa làm được, những tồn tại cần khắc phục để mỗi đơn vị thực sự có sự chuyển biến, tiến bộ qua từng năm công tác.

Để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2027 thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị Cụm thi đua số 16 và các đơn vị tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Các đơn vị phải xác định thi đua phải trở thành ý thức tự giác, động lực thường xuyên trong mỗi cán bộ, chiến sĩ; thi đua phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, từ tinh thần trách nhiệm trong từng ca trực, từng nhiệm vụ, từng lần tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân. Mỗi đơn vị phải xây dựng phong trào thi đua có mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực, tiêu chí cụ thể, có kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất; lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo quan trọng nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ chứng kiến lễ bàn giao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 16 năm 2027

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an cấp xã. Các đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện, giải phóng mặt bằng, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực sự dựa vào nhân dân để giữ gìn bình yên từ mỗi thôn, xóm, khu dân cư.

Cùng với đó, các đơn vị cần nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên tại địa bàn. Chú trọng công tác quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy...

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống ma túy; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ với tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ, tạo điều kiện để những người từng có sai lầm có cơ hội sửa chữa, tiến bộ và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Song song với công tác chuyên môn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức rõ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là một trong những thước đo quan trọng đối với hiệu quả công tác của lực lượng Công an; không để người dân phải đi lại nhiều lần, không để thủ tục hành chính trở thành rào cản, không để thái độ thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Trong công tác xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chỉ huy các cấp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô có bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, tác phong chuẩn mực, gần gũi với nhân dân, tận tụy với công việc. Đồng thời, Cụm thi đua số 16 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự đoàn kết, gắn bó và lan tỏa những giá trị tốt đẹp; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; quan tâm những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, những tấm gương âm thầm, tận tụy, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ vì bình yên cuộc sống.

Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị phát biểu định hướng tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua tại hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự định hướng của đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 16 đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2026 theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội. Kết thúc chương trình làm việc, Hội nghị đã thống nhất bầu và bàn giao Cờ thi đua luân lưu năm 2027 cho Công an xã Quảng Bị làm đơn vị Cụm trưởng và Công an xã Bình Minh làm đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 16.