ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có những chỉ đạo về giải quyết các vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn Mường Thanh…

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Quang Thái)

Chiều 17-11, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn Mường Thanh; các dự án chậm triển khai; công tác quản lý, khai thác trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước có nguy cơ lãng phí, tiêu cực…

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án đã giải quyết xong; yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết, bảo đảm tiến độ đối với 5 vụ án còn lại thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Về giải quyết các vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn Mường Thanh, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Văn bản số 1422-CV/TU, ngày 30-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về giải quyết tồn tại, vi phạm tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Trong đó, yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 6301 ngày 17-11-2026 thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND; tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về Nghị quyết và Kế hoạch, Phương án triển khai thực hiện Nghị quyết, khẩn trương ban hành Bộ Tài liệu hỏi - đáp về các tiêu chí, điều kiện, đối tượng, cơ chế, chính sách đền bù, bồi thường, hỗ trợ theo Nghị quyết; số lượng công trình, tòa nhà/căn hộ được tiếp tục tồn tại hoặc thuộc diện phải di dời...

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố hoàn thành việc rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trước 31-12-2026. Đồng thời tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư công chậm tiến độ để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2026 đối với 171/266 dự án…