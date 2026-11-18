ANTD.VN - Tính đến ngày 16/11/2026, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 25.491 cơ sở nhà, đất dôi dư tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trong khi vẫn còn 7.245 cơ sở tiếp tục xử lý.

Theo dữ liệu từ Phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính, cập nhật đến ngày 16/11/2026, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác trên toàn quốc là 32.736 cơ sở (gồm 5.599 cơ sở ở khối trung ương và 27.137 cơ sở ở khối địa phương).

Đến nay, tổng số cơ sở đã hoàn thành xử lý đạt 25.491 cơ sở. Trong đó, khối bộ, cơ quan trung ương đạt tỷ lệ hoàn thành chung 82,1% và khối địa phương đạt 77,0%.

Lượng nhà nhà đất, trụ sở dôi dư chưa hoàn thành xử lý vẫn còn lớn

Cụ thể, tại khối bộ, cơ quan trung ương, trong tổng số 5.599 cơ sở phải xử lý, đến nay đã hoàn thành 4.596 cơ sở và còn 1.003 cơ sở đang tiếp tục thực hiện.

Có 5 đơn vị đã hoàn thành 100% việc xử lý nhà, đất dôi dư gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam (324 cơ sở), Kiểm toán Nhà nước (3 cơ sở), Đài Truyền hình Việt Nam (2 cơ sở), Văn phòng Quốc hội (2 cơ sở) và Đài Tiếng nói Việt Nam (1 cơ sở).

Trong khi vẫn còn 19 bộ, cơ quan trung ương còn nhà, đất dôi dư phải xử lý. Một số đơn vị có khối lượng lớn đạt tiến độ cao hơn mức bình quân chung 82,1% như: Bộ Tư pháp (hoàn thành 404/407 cơ sở, đạt 99,3%), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (hoàn thành 422/429 cơ sở, đạt 98,4%), Bộ Công Thương (hoàn thành 507/520 cơ sở, đạt 97,5%), Bộ Tài chính (hoàn thành 1.735/1.868 cơ sở, đạt 92,9%).

Ngược lại, có 9 đơn vị đạt tỷ lệ thấp hơn tiến độ chung, như: Bộ Công an (còn 533/977 cơ sở, tỷ lệ hoàn thành 45,4%), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (còn 107/198 cơ sở, đạt 46,0%) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (còn 102/234 cơ sở, đạt 56,4%); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với 22,2% (mới xử lý 2/9 cơ sở).

Ở khối địa phương, dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy toàn bộ 34 địa phương đều còn nhà, đất dôi dư cần xử lý. Cụ thể, khối này có 27.137 cơ sở nhà, đất phải xử lý thì đã hoàn thành 20.895 cơ sở, đạt tỷ lệ 77%; trong khi vẫn còn 6.242 cơ sở cần tiếp tục xử lý.

Dẫn đầu cả nước về tiến độ là Tuyên Quang (đạt 98,6%, hoàn thành 1.647/1.671 cơ sở), Lạng Sơn (đạt 97,8%, hoàn thành 631/645 cơ sở) và Bắc Ninh (đạt 97,2%, hoàn thành 1.025/1055 cơ sở)…

Tại hai địa phương lớn là Hà Nội và TP.HCM, tỷ lệ đạt lần lượt là 81,0% (còn 107 cơ sở) và 82,3% (còn 51 cơ sở). Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất không ghi nhận tiến triển mới so với kỳ báo cáo trước.

Trong khi đó, 13 địa phương có tiến độ chậm hơn mức chung, trong đó thấp nhất là Quảng Trị (27,1%, còn 530 cơ sở), Cà Mau (39,8%, còn 239 cơ sở), Đồng Tháp (49,3%, còn 180 cơ sở) và Cần Thơ (49,6%, còn 350 cơ sở).

Xét về số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư còn phải xử lý tại khối địa phương, hiện Phú Thọ dẫn đầu với 591 cơ sở, tiếp đến là Đà Nẵng còn 564 cơ sở, Quảng Trị còn 530 cơ sở, Hưng Yên còn 447 cơ sở và Ninh Bình còn 428 cơ sở.

Dữ liệu cũng cho thấy, số cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý tại địa phương phần lớn được ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ an sinh và quản lý nhà nước.

Cụ thể: 4.510 cơ sở được bố trí làm thiết chế văn hóa; 2.890 cơ sở bố trí làm trụ sở làm việc; 1.673 cơ sở sử dụng vào các mục đích công cộng khác; 1.573 cơ sở bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 786 cơ sở bố trí vào mục đích an ninh và 427 cơ sở vào mục đích quốc phòng; 714 cơ sở làm cơ sở hoạt động sự nghiệp khác; 574 cơ sở làm cơ sở y tế; 568 cơ sở làm thiết chế thể thao.

Số còn lại được xử lý theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ tài sản trên đất và giao UBND xã quản lý (695 cơ sở), làm nhà ở công vụ/lưu trú (86 cơ sở), bố trí làm nhà ở (103 cơ sở), thực hiện dự án nhà ở cho thuê dài hạn (150 cơ sở) và các mục đích khác (6.146 cơ sở).