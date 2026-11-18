ANTD.VN -Theo quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội về tiến độ xử lý vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh thì công tác di dời dân phải hoàn thành trước 31/12/2027.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11 của HĐND TP quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Kế hoạch này, TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án quy định tại Điều 1 Nghị quyết (12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh- PV), không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

TP Hà Nội cũng yêu cầu phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nhiệm vụ; tiến độ hoàn thành theo từng dự án; bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, UBND cấp xã và Chủ đầu tư;

Thực hiện công khai, minh bạch; bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo; không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Di dân trước 31/12/2027

Theo lộ trình được UBND TP Hà Nội phê duyệt, việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Đến ngày 31/12/2028, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang công trình.

Cùng thời hạn này, việc xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện cũng phải hoàn thành.

Đáng chú ý, kế hoạch xác định thời hạn cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đối với các hộ dân có nhà ở không thuộc hoặc thuộc trường hợp phải di dời.

Khu chung cư HH Linh Đàm dự kiến bắt đầu từ quý I/2027

Đối với các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); CT5 Tân Triều (phường Hà Đông); Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiệm vụ này dự kiến bắt đầu từ quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028.

Hoàn thành toàn bộ trong quý IV/2028

Để triển khai lộ trình trên, UBND TP Hà Nội phân công cụ thể trách nhiệm cho các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Theo đó, UBND cấp xã được giao chủ trì thường xuyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động cư dân tại từng dự án; tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân.

Trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án, trong đó Sở Tài chính là cơ quan thường trực. Cùng thời gian này, UBND cấp xã có trách nhiệm xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời.

Chủ tịch UBND cấp xã dự kiến ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền trong quý IV/2026.

Sang quý II/2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án. Giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp; UBND cấp xã có trách nhiệm phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của từng dự án do chủ đầu tư lập.

Trong quý III và quý IV/2027, chủ đầu tư dự kiến ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở.

Cũng trong quý IV/2027, UBND cấp xã tổ chức di dời cư dân, thực hiện cưỡng chế di dời và xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh.

Sau khi hoàn thành việc di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện phá dỡ công trình, hạng mục công trình thuộc diện phải xử lý; cải tạo, chỉnh trang và chuyển đổi công năng công trình theo phương án được phê duyệt.

Đồng thời, chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028 và được thực hiện theo cơ chế đặc thù, rút gọn.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện trong quý IV/2028.