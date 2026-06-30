Cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia, nhà sáng lập Gojek bị tuyên phạt 10 năm tù vì tội tham nhũng

Ông Nadiem Makarim tại phiên tòa ngày 30-6-2026

Bản án gây chấn động dư luận này liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong dự án mua sắm máy tính cho trường học trong giai đoạn đại dịch Covid-19, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 120 triệu USD.

Theo phán quyết của Hội đồng thẩm phán, ông Nadiem Makarim bị tuyên phạm tội tham nhũng và nhận hối lộ liên quan đến đề án trang bị dòng máy tính xách tay Chromebook cho các trường học công lập.

Ngoài án phạt 10 năm tù, tòa án cũng phán quyết buộc cựu Bộ trưởng phải nộp phạt bổ sung 1 tỷ rupiah (khoảng 55.900 USD) và đặc biệt là khoản tiền bồi thường thiệt hại khổng lồ lên tới 809 tỷ rupiah (hơn 45 triệu USD) cho ngân sách quốc gia, nếu không sẽ phải chịu thêm thời hạn ngồi tù quy đổi.

Theo các công tố viên, quyết định phê duyệt mua sắm hàng loạt máy tính xách tay Chromebook sử dụng hệ điều hành ChromeOS của tập đoàn công nghệ Mỹ Google dưới thời ông Nadiem làm Bộ trưởng có mối liên hệ lợi ích ngầm.

Thương vụ này được cho là nhằm đổi lấy các khoản đầu tư chiến lược từ gã khổng lồ công nghệ Mỹ vào Gojek - ứng dụng gọi xe công nghệ do chính ông Nadiem đồng sáng lập. Vụ "đổi chác" chính sách này đã gây thiệt hại 120 triệu USD tiền ngân sách của Indonesia.

Vị doanh nhân công nghệ 41 tuổi từng tốt nghiệp nhóm trường đại học tinh hoa Ivy League (Mỹ), người từng được coi là "biểu tượng vàng" của làn sóng khởi nghiệp công nghệ tại quốc gia vạn đảo.

Năm 2010, ông Nadiem Makarim sáng lập Gojek từ một trung tâm nhỏ với vỏn vẹn 20 tài xế xe ôm tại Jakarta, lấy cảm hứng từ loại hình xe ôm truyền thống mang tên "ojek".

Đến năm 2023, ứng dụng này đã bùng nổ thành tập đoàn đa dịch vụ từ gọi xe, giao thức ăn đến ví điện tử với 3,1 triệu tài xế đăng ký.

Năm 2019, ông Nadiem rời ghế Giám đốc điều hành Gojek để nhận lời mời của Tổng thống khi đó là ông Joko Widodo, trở thành một trong những thành viên Nội các trẻ tuổi nhất lịch sử đất nước và đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Giáo dục đến năm 2024.

Tại phiên tòa, rất đông tài xế Gojek khoác trên mình chiếc áo khoác màu xanh lá cây đặc trưng đã có mặt từ sớm để ủng hộ nhà sáng lập.

Sau khi nghe bản án, ông Nadiem đã bật khóc và tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng, đồng thời khẳng định vụ án là một "sai sót về điều tra".

"Tôi bị kết án dựa trên những tình tiết hoàn toàn phi lý... 4 vị thẩm phán tuyên án tôi 10 năm tù thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Bản án này thực tế tương đương với 15 năm tù vì họ buộc tôi bồi thường khoản tiền 809 tỷ rupiah, số tiền mà tôi hoàn toàn không có" - ông Nadiem nói.