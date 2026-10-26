Lan tỏa tình yêu Hà Nội qua những giai điệu Jazz

ANTD.VN - Chiều 25/10, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã mang đến sự kết hợp giữa những giai điệu thân thuộc của Việt Nam và các tác phẩm jazz nổi tiếng thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mở ra không gian thưởng thức âm nhạc đa sắc thái, nơi tinh thần ngẫu hứng của jazz hòa cùng những giai điệu trữ tình gắn với Hà Nội. Mở đầu chương trình là nhạc hiệu “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Giai điệu hào sảng, giàu sức cổ vũ của tác phẩm tạo điểm khởi đầu gần gũi, đưa âm nhạc hòa vào nhịp sống bên hồ Gươm. Từ thanh âm quen thuộc về Thủ đô, chương trình tiếp nối với “Tenor Madness” của Sonny Rollins và “Recado Bossa Nova” của Djalma Ferreira, đưa người nghe đến với những sắc thái khác nhau của nhạc jazz.

Dưới sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mở ra không gian thưởng thức âm nhạc đa sắc thái, nơi tinh thần ngẫu hứng của jazz hòa cùng những giai điệu trữ tình gắn với Hà Nội

Tiếp đó, tiết mục “East of the sun (West of the moon)” và “Quando quando” qua giọng hát ca sĩ Quân Phạm đem đến những giai điệu trữ tình xen lẫn nét duyên dáng, phóng khoáng góp phần làm phong phú không gian âm nhạc. Bên cạnh đó, các tác phẩm “Lullaby of Birdland” của George Shearing, “Desafinado” của Antonio Carlos Jobim và “Line for Lyons” của Gerry Mulligan mang đến những sắc thái riêng của jazz, từ giai điệu giàu sức gợi đến tinh thần ngẫu hứng trong biểu diễn.

Bên cạnh các tác phẩm jazz quốc tế, những ca khúc Việt Nam cũng tạo điểm nhấn cho chương trình. Qua giọng hát Quân Phạm, ca khúc “Cho em ngày nắng xanh” là một ca khúc tình yêu giàu chất thơ, kết hợp giai điệu trữ tình với hệ thống hình ảnh thiên nhiên đầy sức gợi. Tác phẩm đưa người nghe vào một thế giới nơi nắng, gió, hoa và ánh trăng cùng tham gia diễn tả những rung động của tình yêu.

Bên cạnh đó, ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do ca sĩ Minh Thu thể hiện xuất hiện bên cạnh bài hát “Besame Mucho” của Consuelo Velazquez và “L.O.V.E” của Gabler - Kaempfert mở ra sự chuyển tiếp giữa những giai điệu Việt Nam thân thuộc và các bản tình ca quốc tế.

Việc đặt những ca khúc viết về Hà Nội bên cạnh các tác phẩm jazz kinh điển tạo nên sự phong phú về tiết tấu, giai điệu, đem đến nhiều cách cảm nhận khác nhau về âm nhạc. Qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, những tác phẩm quen thuộc có cơ hội được tiếp cận trong không gian biểu đạt mới, đưa jazz trở nên gần gũi hơn với công chúng thông qua sự giao thoa cùng âm nhạc Việt Nam.

Qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, những tác phẩm quen thuộc có cơ hội được tiếp cận trong không gian biểu đạt mới, đưa jazz trở nên gần gũi hơn với công chúng thông qua sự giao thoa cùng âm nhạc Việt Nam

Đặc biệt, những giai điệu sôi động của tiết mục “Hội làng” do chính NSƯT Quyền Văn Minh sáng tác mang đến dấu ấn sáng tác nhạc jazz của nghệ sĩ Việt Nam, góp thêm một sắc thái âm nhạc riêng biệt tại Nhà Bát Giác.

Tiết mục “Hội làng” do chính NSƯT Quyền Văn Minh

Qua đó, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân và du khách. Sự kết hợp giữa các tác phẩm jazz quốc tế, những ca khúc Việt Nam giàu cảm xúc và sự sáng tạo của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nhiều nền văn hóa âm nhạc. hoạt động biểu diễn cuối tuần góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy không gian công cộng kết nối giữa nghệ thuật, cộng đồng và nhịp sống Hà Nội.