Đào tạo nhân lực văn hóa: Không thể thiếu trải nghiệm thực tế

ANTD.VN - Chuyển đổi số và sự phát triển của công nghiệp văn hóa đặt ra yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực. Từ giảng đường đến thị trường lao động, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.

Sáng nay (26-10), trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới”.

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Không để hợp tác ba bên dừng ở hình thức

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Đinh Công Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo ngày càng sâu rộng, nguồn nhân lực văn hóa đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối diện những yêu cầu mới.

Đối với nhà trường, tăng cường liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn xã hội là một định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.

“Nhà trường mong muốn hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn mở ra các cơ hội hợp tác cụ thể trong xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức, tổ chức thực tập - trải nghiệm nghề nghiệp, phát triển dự án sáng tạo và kết nối mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế” - PGS.TS Đinh Công Tuấn bày tỏ.

PGS.TS Đinh Công Tuấn chia sẻ tại hội thảo.

Theo PGS.TS Đinh Công Tuấn nhấn mạnh, sự phát triển của công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi cơ cấu nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực và phương thức lao động trong lĩnh vực văn hóa. Điều này đòi hỏi chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở giáo dục sang đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động.

Nguồn nhân lực văn hóa không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có năng lực số, tư duy sáng tạo, kỹ năng liên ngành, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải gắn với trách nhiệm bảo vệ bản quyền, tính xác thực của di sản và lợi ích cộng đồng.

Để đáp ứng yêu cầu này, Nhà nước cần phát huy vai trò kiến tạo chính sách, hoàn thiện thể chế; nhà trường đổi mới đào tạo, nghiên cứu; doanh nghiệp tham gia xác định nhu cầu nhân lực, tổ chức thực hành và tạo cơ hội việc làm.

“Hợp tác ba bên không thể chỉ dừng ở những thỏa thuận mang tính hình thức hoặc các đợt thực tập ngắn hạn, mà cần được triển khai xuyên suốt từ xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo đến sử dụng nhân lực và đánh giá hiệu quả” - Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho hay.

Từ những vấn đề đặt ra, hội thảo hướng tới đề xuất các giải pháp tháo gỡ rào cản thể chế, xây dựng cơ chế dự báo nhu cầu nhân lực, tăng cường đào tạo theo đặt hàng và mở rộng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức.

Đối với trường Đại học Văn hóa Hà Nội, PGS.TS Đinh Công Tuấn khẳng định, kết quả hội thảo là cơ sở để tiếp tục đổi mới đào tạo, mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Phát triển nguồn nhân lực văn hóa không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động mà còn là đầu tư cho năng lực sáng tạo, gìn giữ bản sắc văn hóa và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hội thảo nhận được 187 bài tham luận, trong đó, 177 bài được tuyển chọn đưa vào kỷ yếu. Các chuyên gia, học giả Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc cùng trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực văn hóa.

Cần liên kết đào tạo với doanh nghiệp

Tại hội thảo, sinh viên Vũ Ngọc Huy - khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã trình bày nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực biên kịch trò chơi điện tử tại Việt Nam.

Theo nghiên cứu, trò chơi điện tử không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn có tiềm năng trở thành phương tiện quảng bá lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ đặt ra nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử phục vụ giáo dục lịch sử, văn hóa Việt Nam. Trong đó, đội ngũ biên kịch giữ vai trò quan trọng trong xây dựng cốt truyện, nhân vật và nội dung sáng tạo.

Huy cho biết, sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để giải quyết bài toán nhân lực.

Theo Huy, một số cơ sở giáo dục Đại học đã bước đầu đưa nội dung xây dựng kịch bản trò chơi điện tử vào chương trình đào tạo.

Đơn cử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có học phần “Thiết kế câu chuyện Game”; Đại học RMIT triển khai chương trình Cử nhân Thiết kế Game với nội dung xây dựng cốt truyện. Bên cạnh đó, VNGGames hợp tác với trường Đại học Công nghệ Thông tin trong đào tạo phát triển trò chơi trên nền tảng Roblox.

Tuy nhiên, phần lớn chương trình hiện vẫn tập trung vào lập trình và thiết kế đồ họa, trong khi đào tạo chuyên sâu về biên kịch trò chơi điện tử chưa được chú trọng tương xứng.

Khác với biên kịch phim hay văn học, người viết kịch bản trò chơi điện tử không chỉ xây dựng nhân vật, lời thoại mà còn phải thiết kế câu chuyện tương tác, hiểu cơ chế trò chơi và phối hợp với các bộ phận kỹ thuật.

Thực tế, nhân lực biên kịch trò chơi điện tử hiện chủ yếu chuyển từ các lĩnh vực như văn học, truyền thông, điện ảnh sang, sau đó tiếp tục được doanh nghiệp đào tạo theo yêu cầu công việc.

Trong khi đó, thị trường đã xuất hiện nhu cầu tuyển dụng vị trí Game Writer (biên kịch trò chơi điện tử). Nghiên cứu dẫn trường hợp Falcon Game Studio tuyển dụng nhân sự biên kịch với mức đãi ngộ khoảng 20 triệu đồng/tháng. Điều này cho thấy nghề biên kịch trò chơi điện tử đang dần hình thành, song hệ thống đào tạo và tiêu chuẩn nghề nghiệp chưa phát triển tương xứng.

Từ thực trạng trên, Ngọc Huy đề xuất xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về biên kịch trò chơi điện tử, kết hợp kiến thức văn hóa, nghệ thuật kể chuyện với công nghệ và thiết kế trò chơi.

Các cơ sở đào tạo cần tăng cường hợp tác liên ngành, đặc biệt giữa khối khoa học xã hội, nhân văn và công nghệ, đồng thời xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Về phía doanh nghiệp, cần chủ động tham gia đào tạo, đặt hàng kịch bản, tạo điều kiện để sinh viên thực hành và tiếp cận cơ hội việc làm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Đối với Nhà nước, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo không gian sáng tạo cho các sản phẩm trò chơi khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời có chính sách hỗ trợ các dự án trò chơi điện tử mang bản sắc Việt.

Theo Vũ Ngọc Huy, sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để giải quyết bài toán nhân lực, góp phần đưa trò chơi điện tử trở thành ngành công nghiệp sáng tạo có giá trị kinh tế, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Học văn hóa trong thời đại số không thể thiếu kỹ năng thực hành

Em Nguyễn Hoàng Linh - lớp TCSK 8A, khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật, trường Đại học Văn hóa Hà nội mong muốn trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức thêm các buổi tham quan, trải nghiệm tại các đơn vị hoạt động văn hóa, các công ty tổ chức sự kiện và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hỗ trợ những sự kiện thực tế.

Từ đây, không chỉ Linh và các bạn sinh viên đều có thể vận dụng kiến thức đã học, tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về yêu cầu của công việc sau khi ra trường.

Sinh viên Nguyễn Hoàng Linh.

Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, chương trình đào tạo của nhà trường đã cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết cho sinh viên. Tuy nhiên, Linh cho rằng, sinh viên cần có thêm cơ hội thực hành, tham gia các dự án và hoạt động thực tế để đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của công việc.

Bên cạnh đó, bản thân Nguyễn Hoàng Linh cũng chủ động học hỏi và trau dồi kỹ năng để chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.

Sinh viên Trần Phi Yến.

Em Trần Phi Yến – sinh viên lớp HDQT15B khoa Du lịch, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sinh viên cần hiểu sâu về lịch sử, phong tục và nắm rõ luật bản quyền. Biết lên kế hoạch làm sự kiện, biết làm truyền thông , biết kể chuyện sao cho hay và đặc biệt là biết tận dụng trí tuệ nhân tạo AI. Cùng với đó, cần giỏi ngoại ngữ để kết nối và mở rộng cơ hội.

“Sinh viên làm sao để vừa giữ được cái hay, cái đẹp của văn hóa, vừa kiếm đủ tiền để sống và thu hút giới trẻ tham gia” – Phi Yến cho hay.